San Cataldo. Le Spighe, la proposta: “Intitoliamo una strada a Biagio Conte e una all’avv. Salvatore Arcarese”

SAN CATALDO. Il movimento civico Le Spighe intende promuovere l’intitolazione di una strada al missionario siciliano Biagio Conte e di una piazza all’avvocato sancataldese Salvatore Arcarese. La proposta, subito condivisa e fatta propria dal gruppo “Riprendiamoci la Città” e dal Pd, è aperta alla condivisione di qualunque altro movimento politico e associazione che voglia omaggiare la memoria di due personaggi illustri legati alla città di San Cataldo.

In particolare, in vista del primo anniversario della morte, si vuol dedicare una via a Fratel Biagio Conte, da individuarsi possibilmente in un tratto da lui percorso in occasione del suo passaggio a San Cataldo nel giugno del 2017.

La figura del missionario laico di recente scomparso ha una rilevanza nazionale e internazionale tale da identificare l’interesse della comunità sancataldese, che vanta una plurisecolare tradizione di opere caritative e sociali, e che proprio in anni recenti ha avuto l’onore di accogliere per qualche giorno tra le sue mura lo stesso missionario, allora impegnato in un pellegrinaggio a piedi per le strade del territorio siciliano. Non a caso il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, ha definito “coinvolgente ed eroica” la sua testimonianza a difesa della dignità umana.

È stata, invece, già individuata in prossimità del Cine-Teatro Marconi la piazzetta da intitolare ad un personaggio d’altri tempi, strettamente legato alla città di San Cataldo e alla sua storia, l’avv. Salvatore Arcarese.

La scelta del luogo non è casuale, poiché nel 1927 l’avv. Arcarese impiantò a San Cataldo un’arena cinematografica e successivamente riuscì a coronare il sogno che era quello di regalare ai suoi concittadini un cinema vero e proprio. Dopo molta fatica, infatti, vide la luce il “Marconi”, di cui egli fu uno dei proprietari.

Fece conoscere ai sancataldesi il teatro dialettale siciliano portando in paese artisti di fama. Così pure le opere classiche e gli attori e i cantanti più famosi del tempo (da Claudio Villa a Patty Pravo, da Gianni Morandi a Caterina Caselli). Soprattutto, scrisse il volume “San Cataldo e sancataldesi”, dando un contributo alla ricerca storica locale, col dichiarato intento di invogliare altri a proseguire gli studi locali.

Nei prossimi giorni il movimento Le Spighe, Riprendiamoci la Città e il Pd daranno avvio a una raccolta firme per conseguire il massimo consenso dei cittadini e formalizzeranno la proposta di intitolazione al consiglio comunale con una mozione o un ordine del giorno che cercherà di condividere con tutti gli altri gruppi consiliari.