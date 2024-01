Promossa raccolta firme “Basta Caro Acqua in Provincia di Caltanissetta”: è di 722 euro spesa media di una famiglia per consumo di 192 mc di acqua in un anno

CALTANISSETTA. Raccolta firme “BASTA CARO ACQUA!”. E’ quella promossa da Federconsumatori Caltanissetta APS, Mo.Vi – Movimento di Volontariato Italiano di Caltanissetta e Forum Acqua e Beni comuni. Gli organizzatori hanno spiegato le ragioni di questa iniziativa attraverso una nota di stampa alquanto dettagliata.

La petizione è la seguente: <<BASTA CARO ACQUA IN PROVINCIA DI CALTANISSETTA! È DI 722 € LA SPESA MEDIA DI UNA FAMIGLIA TIPO DELLA NOSTRA PROVINCIA PER UN CONSUMO DI 192 mc DI ACQUA IN UN ANNO!”

Secondo gli organizzatori: “Nel giugno 2011 si è celebrato il referendum sull’ACQUA PUBBLICA E BENE COMUNE, nel quale la maggioranza assoluta degli italiani e dei siciliani, con il 97,9% di SI’, ha decretato che la gestione del servizio idrico deve essere PUBBLICA e non deve avere finalità lucrative;

la Legge Regionale n.19/2015, tuttora vigente, sancisce come principio cardine (art.1) che “l’acqua è un bene comune e pubblico non assoggettabile a ragioni di mercato… la cui gestione è realizzata senza finalità lucrative”;

la Commissione Tecnica, nominata dal Presidente della Regione Sicilia ai sensi dell’art.12 della Legge Regionale n.19/2015, si è espressa nel dicembre 2019 per la rescissione del contratto con il gestore del Servizio Idrico Integrato CALTAQUA – ACQUE DI CALTANISSETTA S.p.a per gravi inadempienze;

la sentenza del TAR di Palermo n. 00328/2020, così come confermata dal CGA, sancisce che sono “illegittime le delibere di giunta regionale con le quali vengono determinate le tariffazioni applicate da SICILIACQUE S.p.A a livello regionale” e con le quali vengono soprattutto penalizzati i cittadini della provincia di Caltanissetta che pagano una tariffa di 0,69 €/mc di acqua all’ingrosso a SICILIACQUE; i cittadini dei Comuni della provincia di Caltanissetta hanno pagato nel tempo, dal 2006 quando la gestione del Sistema Idrico Integrato è stata affidata a CALTAQUA – ACQUE DI CALTANISSETTA S.p.A, costi progressivamente e pesantemente sempre più elevati per l’acqua consumata, sia nella componente variabile che soprattutto nella componente fissa passata da 60 €/anno a 97,42 €/anno, oltre IVA, nel periodo dal 2008 al 2019, e di conseguenza a danno principalmente delle “bollette” con meno consumi di acqua nelle quali per regolamento la quota fissa non può superare il 20% dell’intero ammontare in fattura;

i cittadini dei Comuni della provincia di Caltanissetta continuano a pagare l’acqua troppo cara e corrono il rischio di pagare ancora di più, perché dal 2027 al 2036 dovranno ripagare il debito di 11.377.000 € contratto dall’ATO Idrico , scaturito dalla sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta del 2022 e riconosciuto dall’Assemblea Territoriale Idrica con delibera n. 1/2023: più di 1 milione di Euro l’anno di aggravio della spesa idrica da dividere tra gli utenti della provincia di Caltanissetta per i restanti 9 anni del contratto trentennale con CALTAQUA – ACQUE DI CALTANISSETTA S.p.A..

I PROMOTORI CHIEDONO AI CITTADINI DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA di firmare questa petizione affinché il Presidente della Regione Sicilia Renato Schifani possa finalmente accogliere le evidenze sopra elencate, dare seguito alle determinazioni della Commissione tecnica per consentire una gestione pubblica senza finalità lucrative, agire fattivamente per calmierare il costo dell’acqua del gestore del sovrambito regionale SICILIACQUE S.p.A. e renderlo economicamente sostenibile per le famiglie dei Comuni della provincia di Caltanissetta.

La raccolta firme sarà fatta sul tutto il territorio e le stesse verranno depositate presso gli sportelli del Movi e di Federconsumatori Caltanissetta APS in Via Xiboli n.310, Caltanissetta. I sottoscritti firmatari, promotori della presente petizione, dichiarano, sotto la propria responsabilità, che le firme depositate sono raccolte nei modi e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni e sono autentiche.

Per comunicazioni e-mail: forumacquaebenicomuni.sicilia@gmail.com – cl.federconsumatori@gmail.com –

movicaltanissetta@gmail.com.>>

La raccolta firme ha lo scopo di sottoporre all’attenzione del Presidente della Regione Sicilia e al suo Governo e le relative Commissioni, le problematiche inerenti al settore idrico che coinvolge il territorio nisseno.

Si invitano: tutti i Sindaci e i President i dei Consigli Comunali della Provincia di Caltanissetta: ACQUAVIVA PLATANI, BONPENSIERE, BUTERA, CAMPOFRANCO, GELA, SAN CATALDO, SANTA CATERINA, RIESI, DELIA, MARIANOPOLI, MAZZARINO, MILENA, MONTEDORO,MUSSOMELI, NISCEMI, RESUTTANO, SERRADIFALCO, SOMMATINO, SUTERA, VALLELUNGA e VILLALBA; le Istituzioni Religiose di Caltanissetta e Piazza Armerina; tutti i Comitati di Quartiere dei Comuni della Provincia; i Presidi e i rappresentati dei Consigli d’Istituto delle Scuole di ogni ordine e grado; i Presidenti degli Ordini Professionali della Provincia di Caltanissetta; tutte le Associazioni del territorio e le Organizzazioni sindacali e Associazioni di Consumatori operanti sul territorio; l’Asp di Caltanissetta.

Verrà convocata una conferenza stampa a stretto giro, a cui parteciperanno le Istituzioni, per far promuovere la raccolta firme a tutti i cittadini. Tutti coloro che vogliono partecipare all’iniziativa entro il 28 c.m. possono contattare, in modo da poter presenziare alla conferenza stampa:

– Mo.Vi, al numero 0934 584206/1903767 dal lunedì al venerdì, dalle 09 alle 13 o dalle 16 alle 20. Oppure

recarsi agli sportelli in Via Xiboli n. 310 e in Corso Umberto I n. 238;

– Federconsumatori Caltanissetta APS agli stessi orari al numero 3274557972. Oppure recarsi presso gli

sportelli dell’Associazione.