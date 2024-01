Ponte sullo stretto. Tajani: “Stiamo rafforzando le infrastrutture di collegamento”

“Siamo fortemente impegnati a rafforzare le infrastrutture e i collegamenti nel nostro Paese”. Lo ha detto il vice premier e segretario di Forza Italia Antonio Tajani, parlando della realizzazione del ponte sullo Stretto a margine del congresso provinciale di Forza Italia a Reggio Calabria.

“È un progetto – ha aggiunto – che abbiamo sempre sostenuto e difeso. Favorirà la crescita della Calabria e della Sicilia. Farà aumentare le presenze turistiche. Servono infrastrutture. Non soltanto il ponte, ma anche le opere collaterali che lo affiancano, sia da una parte che dall’altra dello Stretto.

Mi pare che il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto stia lavorando intensamente in questa direzione. Occhiuto e Schifani sono impegnati per contribuire alla nascita di un’opera infrastrutturale molto importante per il nostro Paese”.