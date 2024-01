Nella Parrocchia Cristo Re di Mussomeli nuove vetrate artistiche.Dono del parroco Franzù in memoria dei genitori

MUSSOMELI – Sono state benedette dal vescovo mons. Mario Russotto, lunedì sera, le nuove vetrate artistiche che adornano la Chiesa Parrocchiale di Cristo Re. Si tratta di un dono del Parroco don Liborio Franzù alla chiesa, in memoria dei propri genitori defunti . Un gesto assai apprezzato dai parrocchiani, presenti alla liturgia eucaristica pomeridiana, presieduta dal presule che si è compiaciuto per la numerosa partecipazione, scusandosi, anche del suo ritardo attribuibile alle non agevoli condizioni viarie. Era accompagnato dal diacono don Salvatore Cardulo che ha partecipato alla celebrazione, assieme al diacono don Pierenzo Costanzo e al parroco don Liborio Franzù.