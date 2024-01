Mussomeli, venerdì benemerenze a Palazzo Sgadari. Consegna del premio UNIMRI

MUSSOMELI – Si svolgerà Venerdì 19 gennaio 2024, nell’elegante cornice del Palazzo Sgadari di Mussomeli, alle 16:30 il “Premio UNIMRI 2023”. L’UNIMRI, associazione organizzatrice del premio, costituita dagli insigniti dell’onorificenza al merito della Repubblica, massima onorificenza civile rilasciata dal Capo dello Stato, ha voluto creare questo premio, con il patrocinio dell’Assemblea Regionale Siciliana e la collaborazione del Comune di Mussomeli, per consegnare un riconoscimento tangibile a personalità che, nell’ambito delle proprie attività professionali e sociali, si sono distinte per la dedizione e per la qualità dei risultati raggiunti. Un Premio alla Legalità e all’impregno sociale fortemente voluto dai vertici dell’UNIMRI, presieduta dal Cav. Gianni Porcaro. Il Consiglio Direttivo in collaborazione con la Commissione Regionale della Sicilia ha comunicato i nomi dei vincitori che riceveranno il riconoscimento a Mussomeli.

A ricevere il premio saranno: il Ten. Col. Luigi Balestra, Comandante del nucleo investigativo di Agrigento; l’On. Giuseppe Catania, Sindaco di Mussomeli; l’On. Gaetano Galvagno, Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana; il Sig. Danny Mc Cubbin, ideatore della mensa di solidarietà di Mussomeli; la Dirigente. Gesuela Pullara, Comandante Polizia Penitenziaria di Agrigento; il Prof. Corrado Sillitti, docente di storia della musica; il Prof. Giovanni Tesè, Avvocato, Saggista e Scrittore; il Dott. Stefano Zammuto, Giudice Tribunale di Sciacca. Un riconoscimento speciale sarà inoltre consegnato al Dott. Daniele Frangiamore e Preside Vincenzo Maggio dell’IISS “Virgilio” di Mussomeli.

Ad aprire l’evento gli indirizzi di saluto del Cav. Prof. Francesco Pira, Vice Presidente Nazionale dell’UNIMRI e professore di sociologia all’Università di Messina, On. Giuseppe Catania, Sindaco di Mussomeli, e il Cav. Francesco Cagnina, Consigliere Nazionale e Delegato di Caltanissetta dell’UNIMRI. Sarà presente il Presidente Regionale UNIMRI, Cav. Franco Messina.

Nel corso della serata sono previsti momenti di intrattenimento. Il Comitato Organizzatore del Premio composto da: Cav. Prof. Francesco Pira, Cav. Franco Messina, Cav. Giuseppe Mongiovì, Cav. Francesco Cagnina, Cav. Salvatore Taffaro, Cav. Giuseppe Di Pasquale, Cav. Attilio Frangiamore ha lavorato alacremente per la migliore riuscita dell’evento che sarà presentato dal Prof. Michele Rondelli, Docente e Scrittore.

“Siamo molto felici di poter consegnare questi riconoscimenti – ha dichiarato il Presidente Nazionale UNIMRI Cav. Gianni Porcaro – perché crediamo che debbano essere premiate personalità che portano alto il vessillo della nostra Nazione. Si tratta un piccolo gesto che però assume un grande significato. Il nostro ringraziamento alla Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana, al Comune di Mussomeli e a tutti gli Enti e le associazioni, ma anche a tutti Dirigenti e Soci UNIMRI che ci hanno permesso di realizzare questo nostro evento”.