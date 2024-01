Mussomeli, maltempo annulla appuntamenti di fine settimana

MUSSOMELI – Il maltempo ha ostacolato alcuni appuntamenti pubblici. Infatti non c’è stato l’arrivo e l’ Adorazione dei Re Magi al Bambino nella capanna di Piazza Caltanissetta; come anche, nel pomeriggio, la discesa della Befana a cura degli operatori della Croce Rossa di Caltanissetta e comitato di Mussomeli. Era programmata ed attesa per la felicità dei bambini, con evidente disappunto dei genitori. Da aggiungere altresì che Il perdurare del maltempo del giorno successivo ha impedito la tradizionale processione eucaristica delle Sante Quarantore della chiesa di S. Francesco in direzione del Santuario Maria SS. Dei Miracoli, a cui, come da tradizione partecipano gli Amici di San Francesco, la Congregazione S. Vincenzo e la confraternita della Madonna dei Miracoli.