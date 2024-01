Mussomeli, Le novità del Medieval Trail del 2024

MUSSOMELI – Il Medieval Trail in programma il 15 settembre 2024 partirà dal piazzale del castello di Mussomeli con 2 percorsi di due lunghezze diverse. Sia il 20 km che l’11 km faranno tappa nel centro storico di Mussomeli. Le novità 2024 riguardano l’avvicinamento al centro storico con i collegamenti in off Road. Ci sarà la scalata sul punto più panoramico di Mussomeli. Sulla collina sopra la Madonna del Riparo gli atleti potranno godere di una vista unica di Mussomeli. Abbiamo ripristinato l’antico sentiero dello “Struniaddu” che da Quartara finisce all’abbeveratoio dell’annivina. Da lì la bella idea di commemorare Elio di Salvo in Piazza del Popolo. Il passaggio per i runners sarà sul muretto accanto alle anfore e alla porta “tingiuta” di Phil Kay dedicata a Elio. Il percorso toccherà il tenebroso Stretto di Cinque mani, il vecchio ospedale di Mussomeli, il Porticato. Non mancherà l’ormai mitico Vertical di Guiscardo e il passaggio dentro le sale del Castello di Mussomeli. I numeri del 2023 di oltre 200 iscritti si prevedono in crescita e la concomitanza con la festa della nostra patrona porterà più visitatori/atleti nel nostro magnifico paesello ( In foto con noi Franco Carpinteri, vincitore assoluto del Medieval Trail, che già conosce le news 2024 )