Mussomeli, lavori Piazzale Madrice verso la conclusione

MUSSOMELI- Incominciano a fare bella vista i lavori di riqualificazione del Piazzale Madrice, da tempo attesi dai residenti della zona, e non solo. Lavori che inevitabilmente hanno causato qualche disagio. In tale circostanza sono state adottate misure alternative come la parrocchia che ha dovuto spostare, anche se per poco, le celebrazioni in altre chiese vicine. E’ inutile nascondere, tuttavia, la soddisfazione e il compiacimento dei parrocchiani per la realizzazione di questo intervento che ormai si avvia a conclusione. Da sottolineare che era L’11 luglio 2019 quando la nuova dirigenza, dopo il commissariamento dell’Arciconfraternita che ha la sede esattamente alla Madrice, interessò il primo cittadino Catania e la sua amministrazione, facendo pervenire una lettera per un intervento al riguardo, ”per promuovere uno studio di eventuale riqualificazione del Piazzale Madrice, tenendo conto anche di interventi strutturali. Ci corre l’obbligo sottolinearvi che, allo stato attuale, il piazzale si presenta con vistosi avvallamenti ed una pavimentazione inadeguata al suo utilizzo. La presenza, poi , di alberi non perfettamente consoni all’ambiente, di vetuste ringhiere, a rischio per l’incolumità delle persone, invogliano questa Direttivo a richiedervi la riqualificazione del Piazzale Madrice, ricadente nella storica Terravecchia, che ha contribuito e contribuisce a scrivere la storia di questo Paese”. E adesso i fatti