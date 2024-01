Mussomeli, le Sante Quarantore: attualmente nella Cappella delle Suore Francescane

MUSSOMELI – In pieno periodo natalizio, sono iniziate già a Mussomeli le Sante Quarantore. Segno evidente che la pasqua quest’anno arriva in anticipo. I nostri antenati, in questa circostanza, avrebbero detto: ”S’ammiscaru virciddrati e maccarruna” per indicare appunto, assai ravvicinati, il periodo natalizio e quello carnevalesco. E’ la Cappella della Casa di Riposo “P. Calà”, dove già si svolgono le celebrazioni eucaristiche. Infatti, con la messa delle ore 10 segue l’Esposizione del SS. Sacramento fino alla celebrazione dei Vespri delle ore 18,30, con la celebrazione del pomeriggio, alle ore 16, dell’ Ora Santa comunitaria. Sono queste le chiese dove si alterneranno le Sante Quarantore dopo la Casa di Riposo Padre Calà: chiesa S.an Francesco, Santuario Maria SS. Miracoli, Parrocchia Cristo Re, Chiesa dei Monti, Parrocchia “Trasfigurazione”, Chiesa Santa Maria di Gesù, Parrocchia del Carmelo, Parrocchia Sant’Enrico, Parrocchia San Giovanni, Collegio di Maria (La Batìa), Madrice, Chiesa S. Antonio. Il periodo delle Quarantore terminerà il giorno precedente del mercoledì delle Ceneri.