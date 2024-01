Mussomeli, “incivile” e il suo divano ai piedi del Castello Manfredonico

MUSSOMELI – Si è disfatto del vecchio divano mettendolo in un posto “sicuro”: ai piedi del Castello Manfredonico, noncurante delle telecamere istallate in zona. La reazione del primo cittadino Giuseppe Catania sul socialk non si è fatta attendere, dandogli subito del “caro” al cittadino incivile: “ Voglio sperare che hai piazzato questa poltrona per ammirare comodamente seduto il nostro meraviglioso castello”, ha scritto sul suo profilo FB. “Ti invito comunque a recuperare immediatamente questa tua poltrona e portarla all’isola ecologica (così come ti sei scomodato di portarla in questo punto)”. E poi la determinata stoccata finale. “Domani farò una verifica nelle telecamere con i nostri vigili e riceverai, comodamente seduto a casa tua, una multa per questo tuo gesto, incomprensibile e incivile.”. Gli ha fatto eco l’assessore Daniele Frangiamore che ha così commentato l’episodio: “Non riesco a comprendere questi gesti. Si impiega lo stesso tempo a conferirlo nell’isola ecologica e senza la certezza di una ammenda che buttarla ai piedi del castello, facendo passare il Mussomelese per incivile agli occhi dei visitatori, non residenti, del castello. Il post del sindaco ha scatenato giudizi assai negativi sul gesto. Infatti sono diversi i commenti diretti al soggetto incivile che rimarcano a gran voce l’applicazione di una multa salata. Da sottolineare anche la successiva precisazione del sindaco Catania sempre sullo stesso post: “Ho appena ricevuto la telefonata di un cittadino che ha rimosso la poltrona. Lo ringrazio per la sua celerità e il suo senso del dovere”. Comunque il gesto rimane e mentra da più parte si promuove la sviluppo del territorio e la salvaguardia dell’ambiente qualcuno rema contro.