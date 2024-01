Mussomeli, belle storie di famiglia targate “Fratres”

MUSSOMELI – Belle storie di famiglie e di gesti esemplari. Hanno iniziato bene l’anno 2024, grazie all’esplicita esortazione del locale gruppo donatori di sangue, di cui è Presidente Vincenzo Sorce e Capogruppo Calogero Genco. Infatti, il motto del gruppo, scritto a chiare lettere, è: “Abbiamo bisogno di tutti i tipi”. E così, per iniziare sotto i buoni auspici l’anno appena incominciato, i tre fratelli Militello Calogero, Giuseppe e Riccardo, tutti insieme, sono stati accolti, agli inizi dell’anno presso l’Ospedale di Mussomeli, per la donazione di sangue. Ma non solo loro, ma anche due gemelli, Rachele e Samuele, gemelli e da poco maggiorenni, oggi con la loro prima donazione di Sangue, come anche Elisa Mancuso,da poco maggiorenne e con la sua prima donazione. Un inizio promettente.