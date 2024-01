Mussomeli, alunni Agrario e Alberghiero del “Virgilio” incontrano gli ospiti dell’Istituto Penale Minorile di Caltanissetta

MUSSOMELI – Ieri, gli alunni del biennio dell’agrario e dell’alberghiero I.I.S.S. “Virgilio” di Mussomeli, a conclusione del progetto “Carcere: errore, sofferenza e rinascita”, hanno incontrato i ragazzi ospiti dell’Istituto Penale Minorile di Caltanissetta diretto dalla dottoressa Viviana Savarino. L’incontro è stato curato dalla prof.ssa Vincenza Calà supportata dalle docenti prof.ssa Silvana Giardina, prof.ssa Antonella Alberghina e prof.ssa Giusi Sicurello, in collaborazione con la dottoressa Silvia Cirami, capoarea educativa dell’I.P.M. L’iniziativa ha visto coinvolti i ragazzi in attività propedeutiche all’incontro con riferimenti al sistema normativo, con momenti di confronto e con la realizzazione di prodotti multimediali. Durante la visita i ragazzi del “Virgilio” hanno rivolto delle domande agli ospiti della struttura, creando toccanti momenti di riflessione e di scambio. Hanno poi realizzato con loro un cartellone sulle emozioni dal titolo “Un giorno di noi con voi!”. In esso i messaggi di incoraggiamento degli alunni del Virgilio, ma, soprattutto, le riflessioni degli ospiti: “Amate la scuola e guardate sempre ad obiettivi validi e duraturi!” “Abbiate sempre gli occhi aperti e una testa che pensa per distinguere sempre il bene dal male!” Nella parte conclusiva gli alunni hanno salutato con affetto gli ospiti donando un pallone di cuoio con le loro firme poste sopra e dei vassoi di dolci realizzati dagli stessi studenti dell’istituto alberghiero. L’attività ha avuto lo scopo di educare alla maturazione di un’idea di riscatto e rinascita, al rispetto dell’altro e alla solidarietà, con uno sguardo attento al valore della persona.