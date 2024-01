Mussomeli, al Palazzo Sgadari consegnati “Premio UNIMRI 2023”. Numerose presenze fra testimonianze, emozioni, applausi e compiacimenti

MUSSOMELI – Un pomeriggio diverso, quello di ieri, per il conferimento del Premio UNIMRI 2023” fortemente voluto dal suo presidente Nazionale Giovanni Porcaro, svoltosi presso la prestigiosa sala di Palazzo Sgadari a Mussomeli: un premio, dunque, alla Legalità e all’impegno sociale. Presenti i vertici dell’UNIMRI con il presidente regionale Franco Messina. . Fra le autorità: Il sindaco di Mussomeli on. Giuseppe Catania, Il capitano Diego Dimora Comando Prov Caltanissetta, il direttore della casa circondariale di Agrigento Anna Puci, Il comandante del NORM Carmelo Seduta, il luogotenente Davide Sciacovelli comandante stazione carabinieri Caltanissetta, il luogotenente Lorenzo Chiatante comandante stazione CC Mussomeli, il luogotenente Salvo Imbesi comandante tenenza Guardia di Finanza Mussomeli, il Commissario Attilio Frangiamore comandante Polizia Municipale Mussomeli. Per improvvisi impegni istituzionali non erano presenti il Prefetto, Questore, Comandante Provinciale CC e GdF. Altre presenze sono state quelle del vice presidente del consiglio comunale di Mussomeli Yosella Schifano, l’assessore Daniele Frangiamore, il dirigente scolastico del “Virgilio” Vincenzo Maggio con docenti e alunni. Una sala piena di ospiti con alcuni arrivati anche da lontano. Ha coordinato e moderato l’incontro il docente e scrittore Prof. Michele Rondelli. Con i saluti del Vicepresidente Nazionale UNMIRI prof. Francesco Pira, del cav. Francesco Cagnina Presidente della Sezione di Caltanissetta e del sindaco di Mussomeli Giuseppe Catania è stato dato l’avvio al conferimento del “Premio UNIMRI 2023”con la consegna nelle mani del Ten. Col. Luigi Balestra, Comandante del nucleo investigativo di Agrigento, dell’On. Giuseppe Catania, Sindaco di Mussomeli che ha ritirato anche quello conferito all’On. Gaetano Galvagno, Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, purtroppo assente per impegni istituzionali; altro premio conferito a Danny Mc Cubbin, ideatore della mensa di solidarietà di Mussomeli, purtroppo assente, ma rappresentato da Franco Amico; a seguire, poi, la Dirigente Gesuela Pullara, Comandante Polizia Penitenziaria di Agrigento, il Prof. Corrado Sillitti, docente di storia della musica, il Prof. Giovanni Tesè, Avvocato, Saggista e Scrittore, il Dott. Stefano Zammuto, Giudice Tribunale di Sciacca. Un riconoscimento speciale è stato consegnato a Daniele Frangiamore e al Preside Vincenzo Maggio dell’IISS “Virgilio” di Mussomeli. L’intervento artistico del Maestro Corrado Sillitti è stata la ciliegina della serata che ha conquistato la simpatia, l’apprezzamento ed il compiacimento del pubblico presente. Da sottolineare che ognuno dei premiati, al momento dei ritiro del premio, ha espresso i propri sentimenti di ringraziamento per il conferimento del premio ricevuto. Aria di festa e di compiacimento, dunque, che ha registrato tanti applausi e testimonianze. Alla fine, nei locali attigui, i partecipanti sono stati omaggiati con un rinfresco servito dai laboriosi ed eleganti ragazzi del “Virgilio”, seguito dall’assaggio dalla torta finale che ha addolcito la serata.