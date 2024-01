Mussomeli, al “Carmelo” domenica festa “Gesù Bambino di Praga”

SMUSSOMELI – Domenica prossima, alle ore 11,30, presso laparrocchia diSanta Maria del Monte Carmelo, sarà celebrata la Festa di Gesù Bambino di Praga. Una festa dedicata all’infanzia a cui sono stati invitate a partecipare le famiglie. La comunità parrocchiale – in una nota -auspica la partecipazione anche dei nonni, che tanta parte hanno nella crescita umana e nell’educazione religiosa dei nipotini.Al termine della S. Messa, saranno sorteggiati tra i bambini presenti i quadretti, raffiguranti la Sacra Immagine di Gesù Bambino di Praga. Da sottolineare che il culto e la devozione verso l’immagine di Gesù Bambino di Praga si è diffusa in tutto il mondo ad opera dei Carmelitani scalzi e sono stati proprio i carmelitani ad introdurre questo culto a Mussomeli, nella chiesa del Carmelo, dove si trova una bella statua di Gesù Bambino di Praga, oggetto di grande devozione da parte dei fedeli. Questa festa, sempre sentita e partecipata, negli ultimi decenni, è stata promossa anche dall’ins. Maria Sorce Cocuzza, e, dopo di lei, dalla figlia, ins. Maria Tania Cocuzza, in collaborazione con la Confraternita e con il gruppo dei Carmelitani.