Mazzarino, successo per la commedia ” L’ eredità dello zio buonanima” della Compagnia Teatrale “Antonio De Curtis” di Riesi

MAZZARINO – Difronte ad un pubblico delle grandi occasioni, circa 400 persone presenti, al teatro comunale di Mazzarino è andata in scena la compagnia teatrale ” Antonio De Curtis ” con la commedia brillante in tre atti ” L’ eredità dello zio buonanima” La serata è stata dedicata alla giovane ragazza Fabiana Alessi deceduta giorni addietro prematuramente. Presente allo spettacolo anche il Vescovo Monsignor Rosario Gisana , che nel suo intervento ha elogiato e si è complimentato con i giovani ragazzi per quello che sono riusciti a fare nonostante la giovane età e che sia di esempio per loro coetanei . I ragazzi che hanno preso parte sono: Gianluca Bellina, Cristian Perrotti, Monica Pasqualino, Vittoria Pistone, Carlo Ianni, Giuseppe Cutaia, Silvia Chiantia, Stefano Calascibetta, Samuel Lo Giudice, Carmelo Provenzano, Rosario Perno, Rosario Lucerna, Lussy Provenzano, Fabiana Volpe, Leonardo Calabrese, Federica Cammarata e Andrea La Marca. Alla fine dello spettacolo la compagnia teatrale ” Antonio De Curtis ” hanno ringraziato tutti coloro i quali che a vario titolo hanno collaborato e contribuito per la buona riuscita della manifestazione Il Sindaco Vincenzo Marino e tutta l’ Amministrazione Comunale di Mazzarino, La Pro Loco di Mazzarino, Gli amici del ” Teatro uno” di Mazzarino, il Vescovo Monsignor Rosario Gisana, la presentatrice Ester Carruba, Il Professore Salvatore Lombardo, Il Servizio Cristiano, Ivan Mirisola, Giovanni Vasta, Massimo Cusenza, Gaetano La Rosa, Antonio Professo, Giuseppe Ferro, Laura Castelli, Eugenio Di Francesco e tutte le famiglie dei ragazzi della compagnia teatrale ” Antonio De Curtis ” .