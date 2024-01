Mazzarino, Opposizione: “Scandalo estetico, cimitero trasformato in sfilata di moda per indumenti usati”

“Il nostro Comune, noto per le sue scelte di design audaci, trasforma l’area circostante al cimitero in una stravagante passerella di moda per indumenti usati. Questo capolavoro sofisticato di arte, dove l’assenza di contenitori diventa l’apoteosi dell’estetica della dispersione selvaggia, sconcerta la cittadinanza, soprattutto considerando l’intento originario delle feste volte a sensibilizzare il pubblico”.

A denunciare il fatto sono i consiglieri Livio Daleo (Indipendente), Franco Lo Forte (PD) e Santo Vicari (Gruppo Civico) che proseguono: “i cittadini sono “gentilmente” costretti a partecipare a questa “performance brutta messa in scena”, gettando i propri abiti a terra con un tocco di drammaticità forzata.

Il sindaco, che fa anche il presidente della SRR, insieme al suo fido assessore al ramo, sono chiamati a svelare dettagli sugli orari delle “performance” e sull’epico stile di trasporto del “contenuto” al cimitero, assicurandosi che il camion sia altrettanto affascinante quanto il suo discutibile carico”.

I consiglieri comunali esprimono sconcerto e richiedono chiarezza sulla gestione di questa “avventura artistica”, situata nella sacra zona di rispetto del cimitero. “Attendiamo con impazienza – concludono – che il Comune si dedichi al rispetto e decoro, invece di trasformare la nostra comunità in un capolavoro dell’assurdo.”