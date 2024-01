Gruppo consiliare “Delia è partecipazione” presenta interrogazione su avvelenamento di cani nel Comune

DELIA. Riceviamo e pubblichiamo nota del consigliere comunale di minoranza “Delia è partecipazione” in merito alla situazione del randagismo nel Comune deliano. “ Buongiorno scrivo a nome del gruppo consiliare di Delia ” Delia è partecipazione” in allegato un articolo e un interrogazione in merito a una situazione di avvelenamento animali nel nostro comune. Chiediamo all’Amministrazione maggiore attenzione rispetto a un altro tema importante: gli animali.

Da tempo, purtroppo, nel nostro Comune, si verificano numerosi casi all’anno di avvelenamento di cani randagi, e non possiamo più permettere che atti così riprovevoli nei confronti di questi animali indifesi continuino ad essere perpetrati. Pertanto, abbiamo presentato un’interrogazione all’Amministrazione per cercare di essere più efficaci ed efficienti in tal senso, affinché si adottino dei provvedimenti che mettano fine a quello che definiamo un vero e proprio scempio”.