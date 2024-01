Finanziaria approvata all’Ars, Michele Mancuso(FI): “Ottimo lavoro condiviso, fa onore al Governo, ma anche alle forze di maggioranza e minoranza”

CALTANISSETTA. E’ un Michele Mancuso soddisfatto, quello che ha commentato la legge finanziaria che è stata approvata all’Ars le scorse ore. Il deputato regionale di Forza Italia ha inteso sottolineare: “Per la prima volta, dopo 25 anni, è stata chiusa una legge di stabilità senza incorrere nell’esercizio provvisorio, e questo è già un dato estremamente importante sul piano politico in quanto fa onore al Governo, ma anche alle forze di maggioranza e minoranza”.

Entrando più nel dettaglio della Finanziaria regionale, l’on. Mancuso ha rilevato: “Abbiamo dato certezze ai lavoratori Asu con l’avvio dell’iter per la loro stabilizzazione; inoltre abbiamo anche messo a punto interventi a favore dei lavoratori forestali e di quelli impegnati nell’anti incendio; misure ad hoc sono state anche previste a sostegno e supporto del settore agricolo, ma anche di quello vitivinicolo e delle aziende zootecniche in modo da dare risposte a settori importanti dell’economia siciliana”.

Un altro aspetto che Michele Mancuso ha tenuto a sottolineare è stato quello delle persone che occupavano un alloggio di ERP che non aveva presentato istanza di regolarizzazione: “Ebbene – ha detto – queste persone potranno presentare istanza di regolarizzazione entro il 31 marzo 2024 andando a sanare situazioni che rischiavano di ripercuotersi negativamente per tanti utenti”.

Insomma, il deputato di Forza Italia non ha esitato a definire la finanziaria approvata all’Ars come “una legge a 360 gradi, attenta a dare risposte concrete laddove era il territorio a chiederle”. In particolare, un altro argomento che ha ricevuto risposta in questo senso, è stato anche quello sanitario. “A livello sanitario abbiamo previsto incentivi per medici che operano nei presidi sanitari con maggiori carenze e anche per personale medico di nuova assunzione”. Per loro previsto un incentivo fino a 1000 euro.

L’on. Mancuso ha anche evidenziato che il Cpr di Pian del Lago riceverà sostegni economici assieme a quelli di altri due Comuni siciliani nei quali sono presenti queste strutture di accoglienza. “Interventi – ha aggiunto Mancuso – sono previsti anche per le piste di elisoccorso a Vallelunga e a Gela; s’è anche fatto tanto per la viabilità; insomma, è stata chiusa all’Ars una finanziaria che dà prospettive, che ha visione e che apre un varco verso una fase positiva; ah dimenticavo, previsti anche interventi a favore degli oratori in Sicilia proprio per venire incontro quanto più possibile a questi importanti centri di aggregazione nel territorio”.

Infine l’on Mancuso ha sottolineato come, comunque sia, a fine mese sono previste altre variazioni di bilancio in discussione in sede di commissione e all’Ars: “Cercheremo, anche in quella sede politico amministrativa di fornire ulteriori risposte concrete al territorio e alla gente che ci vive, abita ed opera; certamente siamo in una fase iniziale, ma i segnali che arrivano da questa finanziaria sono certamente quelli di un cauto ottimismo e realismo che, tuttavia, fanno ben sperare in prospettiva futura perchè un Governo e un mondo politico attento alle domande del territorio è destinato a dare risposte che, nel tempo, si tradurranno in effetti concretamente positivi per la nostra Regione”.