Depositata dal PD interrogazione al Ministero dello Sport e a quello della Coesione sociale sullo stadio “Presti”

Dopo avere depositato L’Interrogazione da parte del gruppo Parlamentare del Partito Democratico all’Assemblea Regionale Sicilia è stata depositata oggi una nuova interrogazione sempre sullo stadio Presti al Ministero dello Sport e a quello della coesione sociale da parte dell’On Provenzano e degli altri deputati Siciliani del Pd alla Camera.

A renderlo noto è il componente della direzione Nazionale del PD Peppe Di Cristina . Il testo depositato oggi recita:

Interrogazione a risposta in Commissione al Ministro degli Affari europei, del sud e delle politiche di coesione e al Ministro dello Sport

Premesso che:

– lo stadio comunale di Gela, intitolato allo sportivo locale Vincenzo Presti, è l’ impianto sportivo che ospita le partite interne della principale società calcistica della città;

– il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ambito del PNRR Missione 5 – Misura 3 – Investimento 3.1 “Sport e Inclusione sociale” all’interno dei cluster 1 e 2, ha scelto di finanziare il progetto di rigenerazione e rifunzionalizzazione dello stadio Vincenzo Presti per 1 milione con un cofinanziamento di 500mila euro (cluster 2) da finanziare con il credito sportivo;

– suddetto finanziamento è finalizzato agli interventi per la copertura della tribuna e per adeguare i servizi e i locali tecnici oltre all’efficientamento energetico;

– da fonti di stampa si è appreso che il finanziamento da 1 milione di euro previsto dal Pnrr risulterebbe a rischio se in tempi brevi l’amministrazione comunale non provvederà ad approvare la variazione di bilancio che lo riguarda.

Si chiede di sapere se quanto riportato in premessa circa il rischio di perdere il finanziamento corrisponda al vero e quali iniziative per quanto di competenza del governo è possibile porre in essere per scongiurare suddetto rischio e garantire la realizzazione degli interventi di rigenerazione e rifunzionalizzazione dello stadio Vincenzo Presti Stadio di Gela.

On. Provenzano