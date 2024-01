Celebrato San Francesco di Sales, il Vescovo Russotto ai giornalisti nisseni: “Verità e libertà, i pilastri dell’informazione”

«Avete il grande compito di educare alla libertà, trasmettendo verità» ha affermato il Vescovo Mons. Mario Russotto, stamane, all’interno della Cappella Maggiore del Seminario di Caltanissetta, durante la messa con i giornalisti nisseni, celebrata in onore di San Francesco di Sales, vescovo e innovatore nelle forme di comunicazione, che nel 1923 venne assunto da Papa Pio XI a protettore della categoria dei giornalisti per la sua opera di diffusione, attraverso fogli stampati, di comunicazioni religiose e per la sua dedizione alla corretta informazione.

Parole, quelle di Padre Mario Russotto, pregne di responsabilità e di vocazione capaci di umanizzare e di far riflettere, in particolar modo sul ruolo che i comunicatori odierni assumono all’interno della società.



È compito del giornalista, del comunicatore, osservare il mondo, raccogliere storie, fatti che lo plasmano; verificare e raccontare attraverso parole e immagini in grado di unire le distanze non solo umane, ma anche geografiche, e di rivelare verità, molto spesso scomode, di cui si ha paura per ragioni intrinseche alla coscienza dell’uomo, affinché la comunità possa conoscere, sapere, capire, imparare e sentirsi libera.

Verità e libertà sono i pilastri su cui si basa l’informazione, la corretta informazione; quella offerta da chi, con ardore e passione, ha scovato l’autenticità della notizia e l’ha condivisa con il mondo affinché questo ne possa godere e farne esperienza.

Seminare falsa informazione è alimentare la paura dell’ignoto, fomentare l’odio. Al contrario, il comunicatore deve umanizzare la società e chiedersi se abbia compreso realmente, se sia consapevole appieno del ruolo che svolge.



La funzione, caratterizzata da un’omelia in cui sono stati recitati un brano del Libro di Giona e uno del Vangelo secondo Marco, si è conclusa con una comunicazione da parte del Vescovo Mons. Mario Russotto sul prossimo congresso eucaristico diocesano, in occasione del 180° anniversario di fondazione della Diocesi di Caltanissetta, che si terrà il prossimo 25 maggio.