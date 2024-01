Bancarotta. Assoluzione con formula piena per la Moncada Energy Group: dissequestrati oltre 6,4 milioni di euro

Nella giornata di ieri, 8 gennaio 2024, il GUP presso il Tribunale di Agrigento – in esito giudizio abbreviato chiesto dal Rag. Calogero Volpe – lo ha assolto con formula piena ed allo stesso modo, in sede di udienza preliminare, ha assolto il Geom. Salvatore Moncada (deceduto il 5 maggio 2022), entrambi assistiti dagli Avv.ti Marco Giglio (del Foro di Agrigento) e Alberto Sirani (del Foro di Milano), dall’accusa di bancarotta preferenziale in concorso nell’ambito del procedimento penale – avviato dall’allora sostituto procuratore Dott. Gianluca Caputo della Procura della Repubblica di Agrigento – in ordine al fallimento della società Moncada Solar Equipment, nella quale gli stessi rivestivano rispettivamente la carica di amministratore unico e di procuratore.

Per effetto di dette assoluzioni, è stato altresì disposto il dissequestro della somma di Euro 6.464.129,32 e disposta la restituzione alla Moncada Energy Group. Detta somma era stata originariamente sequestrata nell’agosto 2021 in forza del decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP presso del Tribunale di Agrigento.