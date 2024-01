Ance Sicilia: “l’approvazione della finanziaria garantirà pagamenti puntuali per le imprese edili”

L’approvazione della Finanziaria regionale nei tempi regolari – fatto che avviene per la prima volta dopo 21 anni – consente di evitare il solito ricorso all’esercizio provvisorio, di garantire pagamenti puntuali delle fatture e di mettere a disposizione delle imprese siciliane importanti risorse. E’ una buona notizia che ci consente di programmare con maggiore serenità le attività e gli investimenti per il 2024. Confidiamo, quindi, sul fatto che questa finalmente raggiunta ‘normalità’ sia mantenuta nel tempo”.

Lo afferma Santo Cutrone, presidente di Ance Sicilia, che aggiunge, soddisfatto: “E’ stato accolto il nostro appello del mese scorso. Ringrazio per la sensibilità dimostrata e per avere mantenuto l’impegno il presidente della Regione, Renato Schifani, l’assessore regionale all’Economia, Marco Falcone, il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, e tutti i deputati regionali”.