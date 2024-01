A Villalba è tornato lo storico Presepe Vivente dopo due anni di stop per Covid

A Villalba è stato inaugurato la sera del 23 dicembre u.s. il Presepe Vivente, al termine della celebrazione della Santa Messa, con la presenza dell’arciprete don Marko Cosentino. Sacra famiglia, pastori, figuranti che hanno dato vita agli antichi mestieri nelle botteghe artigiane (riadattate alle tipicità locali) e Re Magi hanno popolato i locali della masseria “La Robba” nei giorni 23, 26, 30 dicembre 2023 e 5 gennaio 2024. In tutte le serate sono stati degustati i prodotti tipici villalbesi quali lenticchie, ceci, ricotta fresca, focacce, dolci fritti e vino, offerti con entusiasmo da personaggi in costume. La sera della chiusura è stata rallegrata dalla presenza degli zampognari siciliani. “Una rappresentazione significativa, un punto d’orgoglio e soprattutto un segno di rinascita nonché speranza per il futuro che ha richiamato nel nostro paese numerosi visitatori da tutta la Sicilia”, riferisce il presidente della Pro Loco di Villalba (che ha organizzato l’evento), Luigi Prematuro, che ha tenuto a ringraziare il proprio direttivo, le ragazze e i ragazzi del Servizio Civile, i bambini e tutti coloro che a vario titolo hanno partecipato con fattiva collaborazione alla riuscita della manifestazione.