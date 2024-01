A Marianopoli protesta degli agricoltori ed allevatori a sostegno della categoria. Appello alle autorità governative

Marianopoli – Hanno fatto sentire la loro voce gli agricoltori ed allevatori , stamattina radunati in piazza, presenti il sindaco Salvatore Noto e i rappresentanti sindacali. Hanno rappresentato il loro disagio e invocato aiuti di sostegno all’attività agricola, il cui lavoro non viene gratificato. Chiedono norme legislative che tuteli il loro settore che rischia il fallimento e, se non intervengono misure al riguardo, anche l’abbandono della stessa attività.; “Noi non li possiamo lasciare soli, ha detto con voce sostenuta il sindaco Salvatore Noto, lo Stato deve intervenire, altrimenti Marianopoli rimarrà solo ospizio. Il sindaco, in merito alla manifestazione, ha avuto solidarietà anche da parte di altre comunità. ”Noi vogliamo che i nostri figli ritornino in paese, ha auspicato, prendendo il microfono un anziano agricoltore, ma ci vogliono leggi che incoraggino e sostengano il settore. Anche i rappresentanti sindacali, presenti con gli agricoltori e allevatori, hanno auspicato l’attenzione e l’intervento dello Stato verso una categoria che non si regge più in piede.(IL VIDEO)