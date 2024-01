A Caltanissetta tanta commozione per la morte del 51enne Massimo Savoja

CALTANISSETTA. In queste ore la Città piange la scomparsa di Massimo Savoja. Cinquantuno anni, Massimo era titolare di un’apprezzata rosticceria nella quale produceva gustose pietanze parecchio apprezzate in Città. Giunto al Pronto Soccorso, il commerciante nisseno è andato in arresto cardiaco e, nonostante i tentativi posti in atto da parte del personale medico, è morto.

Una scomparsa la cui notizia, nel momento in cui s’è diffusa, ha creato tanto dolore e sconforto in tanti nisseni che lo conoscevano e lo apprezzavano sul piano umano, oltre che professionale. Massimo era una persona simpatica, solare, sempre con il sorriso sulle labbra, sempre disponibile e allegro con tutti. Tanti, in queste ore, i messaggi di cordoglio sui social per Massimo Savoja la cui scomparsa ha lasciato l’amaro in bocca a tante persone.

I funerali del cinquantunenne nisseno si svolgeranno nella Cattedrale di Caltanissetta nella giornata di mercoledì 17 gennaio alle ore 15,30.