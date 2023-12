Tiro a segno. Al Trofeo Sicilia 2023 doppietta per Marco Di Pietra; sul podio anche Fatima Zappalà

Nuovo successo per il tiro a segno Nisseno nell’edizione 2023 del Trofeo Sicilia organizzato dal comitato regionale. La competizione sportiva ha impegnato i tiratori siciliani con una serie di gare durante la seconda metà dell’anno.

Hanno avuto accesso alla finale regionale i migliori 8 tiratori per ogni specialità, la sezione di tiro a segno di Milazzo ha organizzato e gestito impeccabilmente la giornata delle finali dell’importante evento sportivo. Doppietta per Marco Di Pietra che centra la prima posizione nelle finali della pistola standard e della pistola sportiva, in quest’ultima riesce a registrare un poderoso 196/200.

Sul podio anche Fatima Zappalà che dopo un inizio sottotono riesce a mordere il podio aggiudicandosi il bronzo nella specialità pistola a 10 metri. Santo Meli, della sezione di Caltanissetta, segue Zappalà nella classifica finale aggiudicandosi la quarta posizione nella P10.

Gli atleti sono stati premiati dai vari rappresentanti delle sezioni siciliane e dal Presidente del comitato regionale Roberto Bauso, in occasione della cena organizzata a conclusione della manifestazione sportiva.