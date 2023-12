Spacciavano anche dai domiciliari, 11 arresti nel nisseno

E’ stata chiamata “Smart Working” l’operazione di polizia condotta questa mattina a Gela, nel Nisseno, dalla Polizia su disposizione della locale Procura che ha portato all’arresto di 11 persone indagate, a vario titolo, per il reato di detenzione e vendita di grandi quantità di droga. Da questa mattina gli agenti del commissariato di Gela, insieme alla Squadra Mobile di Caltanissetta e il supporto delle Unità Cinofile della Polizia di Stato, stanno conducendo numerose perquisizioni. L’attività investigativa, condotta dagli agenti del locale commissariato, avrebbe messo alla luce una fiorente attività di spaccio di sostanza stupefacente avvenuta tra il settembre del 2020 e il febbraio del 2021. Alcuni indagati, nonostante si trovassero in quel periodo agli arresti domiciliari, riuscivano, con la complicità dei familiari, ad approvvigionarsi di ingenti quantitativi di droga, principalmente cocaina, per poi piazzarla sul mercato attraverso la vendita al dettaglio, direttamente dai luoghi di propria residenza.