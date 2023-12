Sicilia, stalking sulla fidanzata minorenne: arrestato un giovane 19enne

Stalking nei confronti della fidanzata. Per questo un giovane di 19 anni, originario di Milazzo, in provincia di Messina, in Sicilia, è stato arrestato ed è finito in carcere in seguito ad una ordinanza di custodia cautelare decisa dal giudice delle indagini preliminari di Barcellona Pozzo di Gotto.

La misura è stata eseguita ieri dagli agenti del commissariato.

Il giovane è accusato del delitto di atti persecutori ai danni della fidanzata minorenne – si sottolinea – Con reiterate minacce e molestie determinate dall’ossessiva gelosia, l’indagato – si spiega – compiva atti persecutori nei confronti della giovane, cagionandole grave e perdurante stato d’ansia, tanto da costringerla a cambiare le proprie abitudini di vita.