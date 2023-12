Sicilia. Contrattisti nei Comuni a rischio dissesto. Pace (DC): “Dall’1 gennaio rischiano di rimanere senza lavoro. Occorre prorogare la scadenza”

“Tra due giorni, 1.200 contrattisti che svolgono le proprie prestazioni

presso le amministrazioni comunali siciliane rischiano di rimanere senza

lavoro. Si tratta di personale che svolge funzioni ordinarie all’interno

dei Comuni e il venir meno della loro attività avrebbe gravi conseguenze

per la regolare erogazione di alcuni servizi essenziali”. Lo dichiara il

capogruppo della Democrazia Cristiana all’Ars, Carmelo Pace.

“Anche il prefetto di Agrigento, nel tentativo di scongiurare pericoli

per l’ordine e la sicurezza pubblica e il potenziale danno erariale, ha

inviato una nota ai sindaci per valutare l’opportunità di provvedere,

anche mediante apposita ordinanza sindacale, al differimento, in

emergenza, dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale,

per il tempo strettamente necessario alla proroga legislativa”,

prosegue.

“Nonostante la problematica sia di competenza dello Stato, ritengo

doveroso mettere in atto tutto quanto possibile per scongiurare che

1.200 persone dall’1 gennaio rimangano senza lavoro. Ho infatti

presentato un emendamento affinchè la scadenza sia prorogata al 31

dicembre 2025. Mi auguro che l’assessore alle Autonomie locali emani nel

più breve tempo possibile una circolare invitando i sindaci a prorogare

in emergenza i contratti di lavoro, così come auspicato anche dal

prefetto di Agrigento”, conclude Pace.