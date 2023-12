Serie D. Sancataldese bella solo un tempo: il Reggio Calabria passa 0-2 al “Mazzola” nella ripresa

Nel girone I del campionato di serie D sconfitta casalinga per la Sancataldese di Accursio Sclafani (nella foto) 0-2 contro il Reggio Calabria. Primo tempo quasi tutto di marca sancataldese con i padroni di casa vicini al gol con Mazza e Zerbo e Durmish.

Nel secondo tempo invece escono fuori gli ospiti con Bolzicco che porta in vantaggio i calabri con un tap in vincente sotto porta. Poi il raddoppio di Rossetti. In mezzo diversi miracoli da parte di un super Dolenti che ha evitato che gli ospiti dilagassero.

Nel finale ci prova la Sancataldese con Zerbo, ma il portiere ospite fa buona guardia. Alla fine vittoria esterna per il Reggio Calabria contro una Sancataldese generosa che, nella ripresa non è riuscita a ripetere il gran primo tempo giocato. Ora ultima del girone di andata oltre che del 2023 nel turno infrasettimanale contro il Città di Acireale distanziato di un punto in più rispetto ai verdeamaranto che, di punti, ne hanno 20.