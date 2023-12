Risparmio idrico pari al 50% con il progetto “Irrigoptimal” nei campi sperimentali dell’Istituto Principi Grimaldi di Modica

L’intelligenza artificiale entra a scuola nella gestione dell’agricoltura con un risparmio idrico pari al 50%. Il progetto Irrigoptimal nei campi sperimentali dell’istituto Principi Grimaldi di Modica.

Un risparmio idrico fino al 50% e migliori condizioni per una coltivazione dei campi più produttiva ed ecosostenibile. A compiere le scelte migliori è l’intelligenza artificiale che viene applicata, grazie al progetto “Irrigoptimal”, ai campi sperimentali in provincia di Ragusa, di proprietà dell’istituto Principi Grimaldi di Modica, dedicati all’indirizzo Agrario. Nei giorni scorsi sono stati illustrati i primi risultati, molto positivi, dopo mesi di sperimentazione e analisi. Tra gli interventi quelli dell’ingegnere Alessio Bucaloni, CEO di Wes Trade, e del dirigente scolastico Bartolomeo Saitta.

L’Istituto “Principi Grimaldi” di Modica si è distinto come pioniere nell’adozione di tecnologie all’avanguardia per migliorare l’efficienza agricola e ottimizzare l’uso delle risorse. Il progetto “Irrigoptimal” rappresenta un passo audace verso un’agricoltura intelligente e sostenibile. E’ stata creata un’apposita applicazione, basata su intelligenza artificiale (AI) e machine learning, con l’obiettivo di ottimizzare l’uso dell’acqua nell’agricoltura, raccogliendo dati in tempo reale e analizzando le condizioni del suolo, delle colture e i fattori meteorologici. L’app fornisce agli agricoltori informazioni preziose per prendere decisioni informate, riducendo lo spreco d’acqua e massimizzando la resa dei raccolti.

Il progetto non solo offre vantaggi economici agli agricoltori, riducendo i costi associati all’irrigazione, ma presenta anche benefici ambientali e per la salute. L’uso efficiente delle risorse idriche, la riduzione degli impatti ambientali e la produzione di colture di alta qualità sono tra i risultati tangibili. Nei mesi scorsi il progetto è stato riconosciuto come migliore applicazione nella categoria “Innovation in Research Development Services” ai Southern Europe Prestige Award in Inghilterra”.