Reparti Volo dei Vigili del Fuoco. Il Bilancio: “Oltre 400 ore di volo totali nel 2023 e pi di 100 soccorsi”

Oltre 400 ore di volo totali nell’anno 2023 e più di cento interventi che vanno dal soccorso a persone e animali, attività antincendio e sorvoli per ricerca persone e valutazioni di criticità dovute a calamita naturali. Molte delle ore volate sono state coperte per attività di addestramento, importantissima per affinare la coordinazione tra gli equipaggi e tutte le componenti coinvolti in interventi.

I ruoli dei Reparti Volo dei Vigili del Fuoco si compone di personale pilota, tecnici di bordo ed elisoccorritori. Nelle attività di addestramento, oltre alle tre figure di pilota, tecnico di bordo ed elisoccorritore, vengono coinvolte anche altre specializzazioni del Corpo Nazionale; particolarmente importante l’affiatamento delle procedure operative col personale sommozzatore. Gli interventi su zone d’acqua sono ricorrenti per chi come il Reparto Volo di Catania opera in territorio circondato dal mare.

Un raggio di azione vastissimo dunque, dove ogni componente deve essere addestrato e farsi trovare pronto a intervenire su ogni scenario, così come conferma il capo del Reparto Volo di Catania, Claudio Miano: “La nostra dislocazione è cruciale nel panorama del soccorso in Sicilia, e non solo: come territorio i nostri elicotteri sono spesso chiamati a intervenire in territorio calabrese. Mi trovo a guidare un Reparto Volo di personale altamente specializzato e questo per me è motivo di orgoglio. Ogni componente, quale che sia la sua specializzazione, riesce sempre, in ogni situazione, a essere determinante per il buon esito di una missione.

Anno dopo anno aggiungiamo un mattoncino di esperienza, tramandando ai nuovi arrivati le nozioni per intervenire in maniera professionale. Nel 2023 abbiamo operato in alta montagna e in mare aperto, risultando in molte occasioni decisivi per il salvataggio di vite umane. E per noi questo è la gratificazione più grande. Con l’avvento dei nuovi elicotteri AW 139 abbiamo la possibilità di effettuare voli notturni, a tal proposito già è stato formato un equipaggio di volo per il volo notturno con l’ausilio dei visori notturni”.