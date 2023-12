Provincia di Trapani pensa alla candidatura Unesco: quattromila anni di storia, mare cristallino e natura incontaminata

La provincia di TRAPANI punta alla candidatura Unesco. E così ‘Aspettando il solstizio d’inverno’, la prima convention sul turismo trasversale in programma da domani a sabato 16 dicembre, sarà l’occasione in cui la Camera di commercio di TRAPANI e la Logos, con la collaborazione di Unioncamere Sicilia, cogliendo l’aspirazione dei territori, riuniranno tutti gli stakeholders per esplorare la possibilità di una strategia finalizzata a individuare il percorso migliore per eventualmente candidare l’intera provincia di TRAPANI al riconoscimento Unesco.

Quasi quattromila anni di storia, mare cristallino e natura incontaminata, enogastronomia, manifattura di pregio, infrastrutture: l’intero territorio della provincia di TRAPANI, con le sue eccellenze e ricchezze, ha tutte le caratteristiche e potenzialità per dare vita in Italia al primo progetto diffuso e trasversale di turismo 365 giorni l’anno.

La Camera di commercio sta valutando di affidare la redazione di uno studio di fattibilità con cui analizzare i diversi percorsi di candidatura e decidere successivamente quale intraprendere, in accordo con le amministrazioni pubbliche, le imprese e gli operatori che aderiranno all’iniziativa. In attesa, si comincia a lavorare per costruire una filiera ricettiva aperta tutto l’anno. Il primo appuntamento per testare l’organizzazione di un sistema turistico integrato sarà il 2025, con ‘Sicilia meta europea dell’enogastronomia’ e ‘Agrigento capitale della Cultura’. La tre giorni di ‘Aspettando il solstizio d’inverno’ – si parte venerdì 15 alle 9.30 alla Camera di commercio trapanese – sarà l’occasione per TRAPANI di presentarsi alla stampa estera e nazionale.