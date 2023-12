Podismo: tanti atleti nisseni si cimentano nella 3^ Naturosa Catania Marathon

Si è svolta domenica scorsa la Naturosa Catania Marathon, competizione di livello internazionale giunta quest’anno alla sua terza edizione. Oltre alla Maratona, previste anche altre gare di contorno sulle distanze della mezza Maratona e sui 10,5 km.

A trionfare nella distanza regina è stato il Campione italiano della 100 Km Lorenzo Lotti. L’atleta romagnolo ha chiuso con il tempo di 2h35’21”.

Al femminile, a trionfare è stata la milanese Marina di Cesare, con il tempo di 3h19’25”.

Due i nisseni impegnati nella distanza regina dei 42 km e 195 metri: Francesco Augello e Armando Fantasia, entrambi avvocati di professione e runner per passione.















Di spessore la prova di Francesco Augello, atleta tesserato per la società nissena Mega Hobby Sport del Presidente Massimo Inglisa, che ha chiuso la sua Maratona con il tempo di 2h55’16” ad un passo medio di 4’09” al km, ottenendo il nono posto nella classifica assoluta e il terzo posto nella sua categoria, oltre a far registrare il suo miglior tempo sulla distanza Regina. Un ottimo risultato quello raggiunto dal forte atleta nisseno, che ha chiuso nel migliore dei modi la sua stagione.

Armando Fantasia, atleta della storica società nissena Track Club Master di cui è Presidente Alessandro Giambra, ha invece completato i suoi 42 km in 5h05’41”, conseguendo il nono posto nella sua categoria.

Nella mezza Maratona i migliori risultati sono stati quelli ottenuti da Vincenzo Siciliano, dell’Atletica Mazzarino, e da Carmela Capra, della Mega Hobby Sport.

Vincenzo Siciliano ha chiuso i 21 km con il tempo di 1h29’19”, che è valso un secondo posto di categoria che, in realtà, vale come un primo posto considerato il real time (il tempo effettivo di percorrenza).

Sempre per l’Atletica Mazzarino, di spessore le prestazioni di Francesco Giannone (terzo di categoria in 1h33’18”) e Angelo Tisa (1h36’13”).

Secondo posto di categoria anche per Carmela Capra, che ha chiuso con il tempo di 2h05’16”, sfiorando il suo personal best nonostante una preparazione segnata da un recente infortunio.

Nella mezza Maratona, buona la prova di Giuseppe Mastrosimone della Marathon Caltanissetta, che ha chiuso in 1h29”33”.

Per la Marathon Caltanissetta hanno tagliato il traguardo anche Mattia Falzone (1h36’49”) e Cataldo Facciponte (1h50’56”), mentre per la Track Club Master Marcello di Maggio (1h50’52”) e Cesare Carletta (1h52’43”).

Sulla distanza dei 10,5 km hanno tagliato il traguardo, per la Marathon Caltanissetta, Giovanni Zagarella (50’39”); Giuseppe Sferrazza (53’56”); Salvatore Barbera (55’24”); Riggi Maria Concetta (55’58” e che la prossima domenica esordirà in Maratona a Pisa); Francesco Calabrese (56’21”); Francesco Lomonaco (56?58”); Giuseppe Vitello (56’58”); Dario Polizzi (1h01’44”).

Per la Track Club Master ha tagliato il traguardo l’inossidabile Salvatore Arcadipane, atleta con all’attivo oltre mille competizioni.