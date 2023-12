Pallavolo Under 16. L’Albaverde batte Curiosport Gangi e conquista la seconda vittoria di fila

Secondo successo di fila per l’Albaverde Under 16 targata SEAP, questa volta in tre set (25/20; 25/21; 25/11) contro il Curiosport Gangi. La gara nei primi due set è stata combattuta con le due squadre che hanno lottato per lunghi tratti punto a punto, mentre nel terzo parziale Carlotta Santoro e compagne hanno subito preso il largo imponendosi nettamente.

Questa la formazione dell’Albaverde schierata al PalaMilan di Caltanissetta dai tecnici Fabio Tolini e Marco Relato: Palermo, Pistone, Santoro (K), Romano, Grasso, Pulizzi, Messina, Raffa, Giovanna Olivo, Cicardo (L) e Cecilia Olivo.