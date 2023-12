Pallavolo femminile B2. Una super Traina rimonta la capolista Modica, le infligge la prima sconfitta e si porta a – 1 dalla vetta della classifica

Super Traina: batte la capolista Modica 3-1 in rimonta e riapre il campionato. Al Pala Cannizzaro è stato uno spettacolo indimenticabile. La capolista, che non aveva fin qui perso nemmeno un set, ne ha persi tre in una sola serata. Merito di una Traina irresistibile che ha inflitto la prima sconfitta stagionale alla capolista accorciando a – 1 il distacco dalla prima in classifica.

Con Moneta e D’Antoni in stato di grazia, Franceschini e Mozio Compagnoni infallibili, Spena e Conti sempre precise e puntuali in fase di regia e ricezione, la Traina di coach Marco Relato ha letteralmente sovrastato le modicane.

La partita, tuttavia, era iniziata decisamente male per le nissene messe sotto nel primo set 7-25 dalle ragusane. Poi la rimonta con la conquista del secondo set 25-16, del terzo 25-23 e infine del 4° 25-20. Un crescendo di punti, palle a terra, duelli vinti, rabbia, determinazione, orgoglio e forza.

In questo modo le nissene del presidente Oriana Mannella hanno portato a -1 il distacco dal Modica in classifica quando mancano due giornate alla fine del girone di andata che si concluderà il prossimo mese di gennaio. Resta l’impressione di una grande impresa, di una Traina finalmente in grado di dire la sua a certi livelli in questo campionato, di un processo di crescita che si sta finalmente concretizzando.

La B2 tornerà a gennaio 2024 con la penultima di campionato che vedrà la Traina affrontare fuori casa il fanalino di coda Catania Volley.