Pallavolo femminile B2. Al Pala Cannizzaro big match tra la vice capolista Traina e la capolista Modica

È arrivato il momento della verità in vetta al girone L della serie B2.La capolista Epas Agocap PVT Modica affronta la vice capolista TRAINA SRL Caltanissetta in uno scontro che dovrà rafforzare o rimodulare posizioni e numeri di una classifica che dopo dieci giornate di campionato ha dato delle indicazioni precise anche se non definitive.In vetta le modicane viaggiano imbattute a punteggio pieno con 30 set vinti e 0 persi e hanno concesso agli avversari una media di meno di 16 punti a set. Sul piano tecnico le modicane hanno sofferto solo nel match casalingo in cui hanno superato non senza difficoltà il CUS Catania.

Dall’altra parte della rete ci sarà la formazione nissena che ha retto il ritmo della capolista affiancandola nelle prime otto giornate di campionato per poi perdere contatto nelle ultime due in cui ha totalizzato solo due punti rimanendo attardata dalla vetta di quattro lunghezze.Questo è il quadro di partenza che fa da presentazione della gara e che fa pendere i favori del pronostico dalla parte del PVT Modica.Poi vi è il quadro tecnico del roster delle due contendenti che vede una distribuzione di valori a nostro parere molto meno netta di quanto non dica la classifica.Il Modica ha fino ad ora mostrato una compattezza di squadra e una capacità di aggredire le avversarie che ha fatto la differenza, caratteristiche che l’hanno reso agli occhi degli osservatori esterni complesso completo in tutti i reparti e attrezzato per il salto di categoria.

La TRAINA, che ha tra le sue fila sette giocatrici con esperienza in serie superiori e le rimanenti reduci da campionati di vertice in B2, è invece mancata nella capacità di amalgamare le individualità mancando in compattezza e coesione.

Ora nella gara della verità bisognerà capire come la formazione nissena saprà trovare la chiave giusta per alzare il proprio rendimento di squadra e quindi superare l’asticella costituita da un Modica che gira con il motore a mille. Anche se manca un piccolo spezzone del girone di andata e tutto il ritorno, il risultato di questo scontro al vertice avrà delle innegabili e facilmente verificabili conseguenze nella classifica non solo delle due dirette avversarie ma anche delle immediate inseguitrici, spettatrici interessate in un campionato di B2 che, alla fine della stagione regolare, non prevede promozioni dirette ma da alle prime due classificate il lasciapassare per i playoff.

TRAINA SRL – Epas Agocap PVT Modica è in programma sabato 16 dicembre 2023 con inizio alle 18:00 presso il PalaCannizzaro di Caltanissetta. Arbitreranno i veneti Alessandro Biscaro (Treviso-Belluno) e Roberto Di Marco (Padova).