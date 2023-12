Intelligenza artificiale in Sicilia, il futuro dell’isola

La trasformazione digitale sta arrivando anche in Sicilia. Forse più lentamente rispetto al resto d’Italia, ma sta comunque arrivando sulle sponde della regione. I progetti e gli investimenti che coinvolgono sempre più la tecnologia e lo sviluppo tecnologico sono sempre di più, sia regionali che delle imprese siciliane.



Recentemente, l’azienda STMicroeletronics (STM) ha annunciato lo sviluppo del suo progetto dedicato all’intelligenza artificiale (IA) chiamato “Edge AI” per le imprese di tutto il mondo. Il prodotto Edge AI è un insieme di strumenti software per gli sviluppatori che cercano soluzioni di intelligenza artificiale per le loro industrie, con applicazioni in settori come l’elettronica, la comunicazione e l’automotive. Quindi, imprese di auto e veicoli continuano ad usare strumenti come la chiave a torx per il fissaggio degli elementi, ma ora la affiancano a Edge AI.



Disponibile nella prima metà del 2024, questo strumento di intelligenza artificiale include anche software gratuiti e servizi cloud. Le imprese tecnologiche non sono le uniche a beneficiare dell’intelligenza artificiale.



Infatti, la regione Sicilia ha recentemente annunciato un progetto di 1,8 milioni di euro per la promozione dell’intelligenza artificiale nelle scuole, nello specifico nei bienni delle scuole superiori. Con un massimo di 80mila euro per ciascun progetto, l’iniziativa della regione Sicilia vuole coinvolgere almeno due classi prime.



Le applicazioni dell’IA includono diverse sfere dell’educazione, dalla correzione degli esercizi fino ai dati sui progressi di ogni studente. In più, l’intelligenza artificiale può aiutare nella creazione di lezioni, libri e di contenuti personalizzati per ogni studente.



“Per i nostri ragazzi, l’intelligenza artificiale è già realtà,” ha detto l’assessore regionale Mimmo Turano, “l’elemento umano è imprescindibile, come lo è il ruolo degli insegnanti.”



Quindi, l’intelligenza artificiale è fondamentale sia per l’economia regionale che per l’educazione. E l’IA non è l’unica innovazione tecnologica che può cambiare (e migliorare) il futuro della Sicilia. Tecnologie come le piattaforme digitali ed i software sono altrettanto importanti. Lo dimostra la piattaforma online contro il caro voli.



Il periodo delle feste natalizie è un periodo di rincari per chi vuole viaggiare verso o all’interno dell’isola tanto che un biglietto di andata a ritorno in classe economy può costare minimo 500 euro. Per ora, la tratta da Bologna a Palermo è la più cara che, secondo una ricerca di Assoutenti, ha già superato i 500 euro. Per questo, la regione Sicilia ha lanciato la piattaforma per i residenti siciliani che possono ricevere uno sconto del 25% sui voli interni mentre categorie come gli studenti ricevono un ulteriore 25% di sconto. Le richieste possono essere inviate fino al 30 gennaio del 2025 con biglietti acquistati dal 10 novembre.



Per tutte le regioni italiane e per le imprese, l’industry 4.0 è il futuro. Ne è una prova il recente acquisto di Fastweb che ha acquistato il supercomputer DGX H100 di NVIDIA per metterlo a disposizione di tutto l’ecosistema IA italiano. Con la data di lancio prevista per metà 2024, questo supercomputer sarà a disposizione di aziende, Pubbliche Amministrazioni e aziende che vogliono sfruttare i vantaggi dell’intelligenza artificiale.



“Con questo investimento strategico Fastweb rafforza la propria vocazione alla trasformazione digitale del paese attraverso un approccio di sovranità nazionale e di sostenibilità,” ha detto il CEO di Fastweb Walter Renna.