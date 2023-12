“G.B.Hodierna” Mussomeli: PCTO visita Mind Cloud, Sibeg e Seap-DFP.

Gli studenti dell’I.I.S. G.B.Hodierna nel mese di dicembre sono stati coinvolti nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) recandosi in visita presso aziende siciliane. Gli studenti delle classi terza3A, 4A, 5A e 5B indirizzo Sistemi Informatici (SIA), accompagnati dai docenti Camilla Schifanella, Silvio Messina, Giovanna Milazzo, Concetta Alaimo e Giuseppe Lo Conte, hanno fatto un’interessante esperienza di visita aziendale, a Palermo, nel settore cloud computing.La prima, Cloud Mind S.p.A., è un’azienda con sedi a Palermo, Modena, Napoli, Milano e Torino che si occupa di migrazione nel Cloud di infrastrutture, processi ed applicazioni con un approccio end-to end. La seconda, Sispi S.p.A., nasce nel 1988 su iniziativa del Comune di Palermo – oggi azionista unico della società – con il fine di progettare, realizzare e gestire il Sistema Informatico e Telematico Comunale (SITEC). In linea con lo sviluppo del modello di smart community indicato dall’Amministrazione Comunale, Sispi sviluppa infrastrutture e piattaforme abilitanti per la digitalizzazione dei servizi smart di livello urbano per abbattere le distanze tra amministrazione pubblica e cittadini. Per questo motivo, la città intelligente deve potersi appoggiare a un sistema informatico che permetta a chiunque di inviare in tempo reale una richiesta o una segnalazione su un problema. Gli studenti hanno completato la giornata formativa con la visita presso l’Università degli Studi di Palermo presso il Dipartimento di Ingegneria Informatica. Gli studenti delle classi terze degli indirizzi AFM (Amministrazione, Finanza e Marketing), SIA (Sistemi Informatici), Turismo, CAT (Costruzioni, Ambiente e Territorio), MAT (Manutenzione e Assistenza Tecnica) e SASS (Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale)hanno visitato lo stabilimento SIBEG di Catania, accompagnati dai docenti Giovanna Di Francesco, Rosalia La Tona, Daniela Mulè, Giada Calabrò, Mariella Messina e Fabrizio Russo. L’azienda, quale imbottigliatore siciliano autorizzato, si occupa della produzione e della commercializzazione delle bevande a marchio Coca Cola Company. Dopo una presentazione dell’azienda che ha evidenziato l’origine dell’impresa, le strategie di marketing, l’impegno nel ridurre al minimo l’impatto che le attività produttive hanno nei confronti dell’ambiente e la tracciabilità dei prodotti, gli studenti hanno visitato, suddivisi in gruppi, lo stabilimento produttivo; quest’ultimo offre innovative soluzioni tecnologiche al fine di garantire il mantenimento degli elevati standard qualitativi. Gli alunni della 5 MAT ( Manutenzione e Asssistenza Tecnica) di Campofranco, accompagnati dai docenti Vincenzo Alaimo, Vincenzo Scozzaro e Alfonso Mangione hanno concretizzato la loro esperienza presso le aziende SEAP e DFP ubicate nella zona industriale di Agrigento. L’attenzione è stata rivolta alle varie fasi del processo produttivo e all’aspetto manutentivo con un notevole contributo determinante alla crescita degli studenti. Infatti obiettivi del PCTO sono sia la modalità flessibile di apprendimento e l’arricchimento della formazione nonché l’orientamento per gli studenti e collegamento tra istituzione scolastica e mondo del lavoro mettendo in correlazione l’offerta formativa e lo sviluppo del territorio. Le classi prime e seconde, nell’ambito di attività previste dal PTOF si sono recate in visita guidata rispettivamente ad Agrigento e Piazza Armerina.