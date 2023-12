Ersu Palermo: borse di studio per l’Executive Short Master AIT: il bando per “Intelligenza Artificiale e Data Science per il Turismo”

Grazie alla collaborazione con Ersu Palermo, arriva il Bando di concorso per l’attribuzione di due borse di studio per la frequenza dell’Executive Short Master AIT in “Intelligenza Artificiale e Data Science per il Turismo”, erogato dalla UET Italia (Scuola Universitaria Europea per il Turismo) in sinergia con la Panastudio Productions.

Al link https://www.ersupalermo.it/modulo-online-partecipare-al-bando-concorso-lattribuzione-n-2-borse-studio-la-frequenza-dellexecutive-short-master-ait-intelligenza-artificiale/ tutte le informazioni e il modulo online di partecipazione all’avviso che scade alle ore 13:00 del giorno 22 dicembre 2023.

“Obiettivo principale del percorso formativo è utilizzare l’intelligenza artificiale per migliorare e ottimizzare i processi editoriali e la produzione di contenuti in ambito turistico – sottolinea il presidente Ersu Palermo, Michele D’Amico –. Si tratta di borse di studio del valore di 700 euro in palio per gli studenti Ersu della Sicilia occidentale: una concreta e gratuita opportunità per gli studenti che si aggiudicheranno le borse per la frequenza del percorso specializzante nell’ambito dell’Ai applicata al turismo”.

Maggiori informazioni si possono ottenere al link https://uetitalia.it/product/inteligenzaartificiale/ , oppure presso la sede UET di Via Marchese di Villabianca, 70 a Palermo, anche telefonando al numero 091.325284 oppure 091.7308536; oppure inviando email a info@panastudio.it oppure a didattica@uetitalia.it