Eccellenza. La capolista Nissa punta a chiudere imbattuta il girone d’andata con il fanalino di coda Aspra

Ultimo appuntamento del girone di andata per la Nissa. La capolista indiscussa del girone A affronta fuori casa l’Aspra (ore 14) ultima in classifica. Un confronto sulla carta facile, anche se Agudiak e compagni dovranno prestare attenzione ad una squadra che, evidentemente, non avendo nulla da perdere, potrebbe diventare potenzialmente pericolosa.

La partita si giocherà a porte chiuse. Si disputerà a Bagheria. La Nissa ci arriva con il morale a mille. La vittoria 4-0 sul Mazara, il titolo platonico ma importante di campione d’inverno, la consapevolezza di una forza attestata da numeri importanti sono il biglietto da visita di una squadra come quella biancoscudata prima in classifica con 6 punti di vantaggio sulla Pro Favara.

Una partita importante nella quale la Nissa dovrà puntare a restare imbattuta e a ribadire il suo record nazionale di squadra con più punti di tutti i gironi di Eccellenza d’Italia. Per quanto riguarda la probabile formazione, la Nissa dovrebbe scendere in campo con Elezaj, Magro, Rossi, Privitera, Barrera, Neri, Semenzin, Pagano, Agudiak, Esposito, Gueye.