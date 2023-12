Caltanissetta, studenti del Manzoni – Juvara “al freddo”: “Chiediamo l’accensione dei sistemi di riscaldamento”

Studenti e docenti “al freddo all’I.I.S.S. “A. Manzoni – F. Juvara” di Caltanissetta – San Cataldo. Una soluzione che ancora tarda ad arrivare mentre, invece, le temperature invernali hanno già fatto capolino.

Ed è per trovare una soluzione e ribadire le loro necessità primarie che rende disagiata la frequenza a scuola, i Rappresentanti di Istituto dell’I.I.S.S. “A. Manzoni – F. Juvara” di Caltanissetta – San Cataldo si sono appellati al Commissario Straordinario e all’ufficio tecnico del Libero Consorzio dei Comuni del Nisseno, all’Ufficio Scolastico Ambito Territoriale Caltanissetta ed Enna e alla dirigente scolastica del loro istituto, prof. Agata Rita Galfano.

“Chiediamo a nome di tutti i nostri compagni d’istituto l’urgente accensione dei sistemi di riscaldamento che era prevista entro l’1 dicembre – spiegano Giulio Ferro, Valeria Pace, Pietro Di Giovanni e Lavinia Biancheri – . Teniamo a specificare come la normativa rilasciata dal prefetto garantisse la suddetta accensione nella prima metà di novembre”.

I ragazzi hanno spiegato che, dopo un lungo e proficuo confronto con il Comitato Studentesco e gli organi che lo compongono, è emersa la necessità di far sentire la loro voce anche all’esterno dell’istituto e di mettere in atto altre azioni. In particolare di:

– Manifestare, su sollecitazione del prefetto, al fine di ottenere un riscontro da parte della provincia a sostegno della seguente causa;

– Estendere il provvedimento sopracitato fino a quando non otterremo il risultato desiderato;

– Sviluppare e pubblicare eventuali ulteriori sollecitazioni formali in base all’evolversi della situazione.

L’auspicio è quello che il loro intervento possa garantire la risoluzione del problema nei tempi più celeri possibili.