Caltanissetta, “Star Party” al Mottura: un incontro aperto a tutti per guardare le stelle

Quante volte ci siamo trovati, con il naso all’insù, per poter guardare le stelle restando affascinati da quei puntini luminosi che tracciano disegni geometrici?

E quante volte ci siamo trovati a pensare che sarebbe bello saper dare un nome alle costellazioni e agli astri riconoscendoli con chiarezza?

Per poter rispondere a queste e a tante altre domande l’IISS “Sebastiano Mottura” ha organizzato uno “Star Party” aperto a tutti. Un evento che era stato programmato per mercoledì 13 dicembre ma che è stato spostato a data da destinarsi in attesa di condizioni meteorologiche favorevoli.

Si tratterà di un pomeriggio nel quale i professori Michele Fiorino e Fernando Sardo guideranno i presenti verso una corretta osservazione astronomica del cielo invernale. Un incontro che inizierà nell’aula magna dell’istituto del viale della Regione e proseguirà nel cortile esterno per poter passare dalla teoria alla pratica.

Un approccio – quello dell’esperienza empirica e della dimostrazione concreta – che tutti i docenti del Mottura adottano ogni giorno con i propri alunni rendendo tutte le nozioni trasmesse comprensibili e utilizzabili.

All’incontro sarà presente, per dare un indirizzo di saluto e accogliere tutti i curiosi e gli appassionati di astronomia, anche la dirigente scolastica Laura Zurli. “La nostra scuola ha sempre avuto la vocazione di aprirsi al territorio, lasciare le porte aperte e consentire il fluire di conoscenze e saperi. Ogni giorno tutto il corpo docente lavora per creare incontri e punti di contatto che possano fornire stimoli culturali da trasmettere non soltanto ai nostri alunni ma anche a chi sta all’esterno – prosegue la dirigente Zurli -. La scuola italiana è considerata l’agenzia formativa per eccellenza e noi abbiamo il dovere di onorare questa visione evitando di restare con i paraocchi chiusi dentro le mura del nostro istituto. Aprirsi al territorio creando un flusso bidirezionale, per noi, equivale a garantire la vera essenza della scuola”.

L’incontro, dunque, sarà libero e aperto a tutti coloro i quali vorranno restare affascinati da una lezione di astronomia senza lasciarsi condizionare da alcun limite d’età.

Dai bambini agli anziani: tutti, davanti una stella cadente, rimangono affascinati e a bocca aperta per questo fenomeno che oscilla tra il mondo scientifico e quello magico.

E in un tempo in cui, metaforicamente, in molti cercano quella “stella cometa” che accompagna i Re Magi verso la grotta di Gesù Bambino, i docenti dell’istituto Sebastiano Mottura diventeranno eccezionali guide di uno “Star party invernale”.

La data dell’incontro sarà comunicata non appena le condizioni meteorologiche saranno favorevoli e consentiranno una corretta osservazione astronomica del cielo e di tutti i suoi astri.