Caltanissetta, riunione in Prefettura: rafforzati i servizi di vigilanza e controllo durante le festività natalizie

Lo scorso 14 dicembre, il Prefetto di Caltanissetta Chiara Armenia ha presieduto una Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia con l’obiettivo di definire mirate ed efficaci strategie finalizzate ad affrontare le diverse problematiche connesse al periodo natalizio che, di consueto, fa registrare un sensibile incremento degli spostamenti e la consistente presenza di persone in luoghi pubblici e luoghi aperti al pubblico per la partecipazione a eventi o cerimonie religiose.

Nella circostanza il Prefetto, nel sottolineare come l’approssimarsi delle festività richieda un maggiore impegno di tutte le componenti e istituzioni a vario titolo coinvolte nel sistema della sicurezza, ha disposto un rafforzamento dei servizi di vigilanza e controllo a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica sull’intero territorio provinciale e un più generale innalzamento del livello di sicurezza anche a tutela di obiettivi ritenuti sensibili in considerazione del delicato panorama internazionale.

Il potenziamento dell’attività di prevenzione e controllo sarà attuato in sinergia tra le Forze di Polizia e le Polizie locali e interesserà i luoghi maggiormente frequentati come piazze, borghi, siti commerciali e turistici, in cui sono organizzati i tradizionali mercati di Natale, e luoghi di culto che in occasione delle celebrazioni religiose richiamano un elevato numero di partecipanti, al fine di consentirne il sereno svolgimento.

Inoltre, in ragione del previsto aumento del traffico stradale, il Prefetto ha rimarcato l’esigenza di intensificare i servizi di vigilanza e controllo sul flusso veicolare, lungo le arterie stradali e autostradali, soprattutto nelle fasce orarie e lungo le tratte viarie considerate esposte a maggiore rischio di congestionamenti ed incidenti.

Infine, in ottemperanza alle disposizioni ministeriali, il Prefetto ha richiamato la puntuale attenzione per un mirato contrasto alla produzione e alla commercializzazione illegale di artifizi pirotecnici, in vista dei festeggiamenti per il nuovo anno a tutela della pubblica e privata incolumità.