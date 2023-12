Caltanissetta, pompieri spengono il rogo di una canna fumaria surriscaldata: tragedia evitata in una serata tra amici

Poteva finire male la notte tra Natale e Santo Stefano per un gruppo di ragazzi nisseni, che si erano riuniti a giocare a carte, in una casa di campagna in contrada Cacciagalline, a CALTANISSETTA.

A causa del surriscaldamento della canna fumaria, infatti, stava per andare a fuoco il tetto.

Pericolo che è stato evitato grazie all’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale.

I ragazzi, per riscaldarsi, avevano acceso una stufa a legna che ha provocato il surriscaldamento dello scarico, probabilmente a causa della mancata coibentazione.

La parte lignea del sottotetto si è bruciata. E’ stato a quel punto che i ragazzi hanno visto il fumo uscire dal tetto e hanno immediatamente allertato i vigili del fuoco che hanno evitato l’incendio.