Caltanissetta. Nella Parrocchia Sacro Cuore tanti consensi per la 4^ edizione della festa “Natale con Gaia”

CALTANISSETTA. Presso i locali della Parrocchia Sacro Cuore di Caltanissetta, si è svolta la consueta Festa “Natale con GAIA” organizzata dalla Cooperativa GAIA di Caltanissetta. Un appuntamento giunto alla 4° edizione che ha come obiettivo principale quello di creare attraverso il clima delle feste Natalizie, momenti di inclusione e di aggregazione, non solo tra i piccoli utenti ma anche tra i genitori che vivono quotidianamente molte difficoltà, favorendo le relazioni umane e condividendo un’esperienza di gioia, serenità e solidarietà l’abbattimento dei pregiudizi legati alla disabilità.

Le Operatrici di “GAIA” coordinate dalla Signora Maria Lapaglia si sono esibite in un coro che ha intonato anche attraverso la lingua dei segni brani in tema Natalizio. Il tutto per regalare momenti unici spensierati ai bambini ed ai numerosi genitori che hanno partecipato.

L’arrivo di Babbo Natale ed i suo elfo è stato accolto con tanto entusiasmo dai piccoli protagonisti, i quali hanno fatto a gara per consegnarli la propria letterina in cui hanno espresso le loro fantasie i loro desideri. Babbo Natale non ha esitato a distribuire regali per tutti.

A parlare dell’iniziativa è stato il direttore dei servizi Attilio Ristagno “attraverso il linguaggio universale della musica e del canto interpretato dai bambini e dagli adulti si può trasmettere un messaggio di pace e di speranza a tutti i loro coetanei, senza distinzione di nazionalità, religione, sesso, lingua”.

L’evento rientra tra le attività previste nel progetto “opportunità giovane: cittadinanza attiva integrazione e sviluppo sociale” nell’ambito dell’avviso “EDUCARE INSIEME” finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui la cooperativa “GAIA” in partenariato con l’Istituto Comprensivo “V. Veneto” e l’I.P.S.I.A. “G. Galilei di Caltanissetta risultano beneficiari.

Partner dell’evento è stata la LILT (Lega Italiana per la Lotta ai Tumori”, con la presenza del Presidente Dr. Aldo Amico, i quali compiaciuti della numerosa partecipazione hanno evidenziato il ruolo del Terzo Settore nella Società.

La LILT è impegnata su vari ambiti, ma soprattutto nella prevenzione. Infatti per l’occasione è stata offerta, a tutti i genitori, la possibilità di usufruire gratuitamente degli ambulatori LILT in cui si effettuano visite mediche finalizzate alla prevenzione e diagnosi precoce delle malattie oncologiche.