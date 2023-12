Caltanissetta, Lions club. Concerto di Natale “sold out”: il ricavato è stato devoluto in beneficienza

Si è svolto al Teatro Regina Margherita di Caltanissetta il concerto di Natale di solidarietà promosso dal Lions Club.

Il club service, che in quest’anno sociale è presieduto da Giuseppe Alesso, ha deciso di organizzare una serata in musica per raccogliere fondi a sostegno delle categorie più fragili.

Il ricavato della manifestazione, infatti, sarà devoluto in favore dei bambini e dei ragazzi che partecipano al progetto “Pro Vida” e al progetto “officine del suono” dell’associazione Copiosa Redenzione di Sant’Agata. Una parte della donazione verrà destinata ai bambini e alle bambine che frequentano dell’associazione nissena mentre un’altra parte verrà utilizzata per finanziare la missione che Padre Sergio Kalizak sta portando avanti in Brasile.

Grati per l’iniziativa promossa e per il generoso sostegno ricevuto si è mostrata l’associazione che, sul palco del teatro nisseno, è stata rappresentata dal parroco di Sant’Agata, Padre Fabrizio Caetano Barbosa, e da una delle volontarie, Agata Scancarello.







Tanti gli artisti che si sono esibiti nel palcoscenico del teatro cittadino e con un repertorio variegato e la direzione artistica di Fabio Maida.

Introdotti dai soci Lions Grazia Augello e Giuseppe Pilato, presenti sul palco in eccezionale veste di presentatori, gli artisti hanno deliziato il pubblico presentando il proprio repertorio musicale.

Hanno aperto la serata le chitarre di Maria Palma Dutto, Fabio Maida e Carlos Eugenio Santi.

La serata, realizzata anche grazie agli sponsor “I Mori” e “DLF”, è proseguita con i ragazzi del Liceo Musicale dell’Istituto d’istruzione secondaria superiore “A. Manzoni – F. Juvara” di Caltanissetta e, in particolare, la corale “Eutherpe” diretta da Rosa Maria Chiarello con l’accompagnamento al pianoforte di Gianluigi Talluto e l’ottetto di chitarre della classe di chitarra di Marco Scivoli.

Sul palco, a esibirsi con un canto di Natale insieme alla corale, è salita anche la cantante e artista Debora Di Pietra.

A concludere il concerto è stata l’esibizione della giovane Orchestra Sicula con Il Club service e il suo presidente, all’inizio della serata, hanno ringraziato il caloroso pubblico per aver accolto con grande entusiasmo il progetto a scopo benefico. Il Lions Club Caltanissetta, rispettoso della visione internazionale del service, ogni anno organizza eventi e iniziative volte a supportare le categorie più fragili cercando di incoraggiare la crescita formativa e culturale oltre che quella fisiologica. Tra i bisogni primari necessari a un individuo, infatti, non rientra soltanto quella di nutrire il corpo e proteggersi dal freddo ma anche di aprire la propria mente, guardare nuove prospettive e cercare di poter agire attivamente per sé stessi e per il prossimo. Un principio che acquista molto più significato e valore se si tratta di bambini.