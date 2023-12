Caltanissetta: la “Vittorio Veneto” al Presepe degli Angioletti tra truccabimbi, magia e golose merende

Una gita scolastica quasi “dietro l’angolo” della scuola per andare a conoscere il proprio quartiere, scoprire le proprie origini e acquisire quella fierezza identitaria che caratterizza gli abitanti di tante città ma che, purtroppo, spesso è carente nella città di Caltanissetta.

Ed è proprio per educare i bambini al rispetto della propria storia e formarli a diventare cittadini consapevoli e socialmente impegnati per far crescere il territorio nel quale vivono che il dirigente dell’istituto comprensivo “Vittorio Veneto” di Caltanissetta ha accolto l’invito dei promotori del “Presepe degli Angioletti” istallato nella scalinata di San Francesco e ha fatto partecipare una delegazione di alunni di ciascun plesso a una giornata di conoscenza e scoperta condita con tanto divertimento.

























Tutto è iniziato quando Tiziano La Marca ha avuto l’idea di creare un “piccolo esercito di angeli” pronto a combattere per il bene, la giustizia e la bellezza. Promuovere cultura coinvolgendo artisti e professionisti da diversi settori per agire senza attendere finanziamenti pubblici dall’alto ma agendo coinvolgendo la base, cioè le singole persone, del resto è un principio che Tiziano La Marca ormai porta avanti da 5 anni con la manifestazione “Natale in Rosa”.

In questa impresa ha voluto coinvolgere Marcello Bellomo in rappresentanza di tutto il comitato di quartiere San Francesco/Stazzone e Padre Pino D’Anna, reggente della Rettoria della Chiesa di San Francesco.

Giorno dopo giorno sono stati in tanti a volersi lasciare coinvolgere nel progetto “adottando” un angioletto oppure offrendo un aiuto materiale alla perfetta realizzazione del Presepe degli angioletti sovrastato dalla Sacra Famiglia e agli eventi correlati. Come quello avvenuto oggi con gli alunni della “San Giusto”, “Angeli”, “Santa Lucia” e “Santa Barbara”. E forse non è nemmeno un caso che tutti i nomi dei plessi coinvolti hanno un richiamo alla sacralità e alla cristianità.

La mattinata, svolta tra le 9.30 e le 13, in rispetto all’orario scolastico degli alunni, si è svolta tra momenti culturali, ludici e ricreativi.

Le ore sono passate veloci e divertenti tra la visita d’istruzione nelle chiese con il coinvolgimento dell’associazione Moncada e lo spettacolo di magia di Giorgia D’Angelo nei panni della maga Gixa, il truccabimbi con il CIRS di Caltanissetta diretto da Michela Nicosia, le golose merende preparate, oltre che dai corsisti del CIRS, dall’ente di Formazione Professionale C.I.R.P.E. con il suo presidente William Di Noto e l’amorevole accoglienza della Madre Superiore del Istituto Signore della Città Suor Emiliana che si è pure prestata per farsi dipingere il viso proprio come i bambini.

Una mattinata che sicuramente resterà memorabile nei ricordi dei piccoli partecipanti.