Caltanissetta, grande festa per gli alunni della primaria in visita al Presepe degli Angioletti di San Francesco

Circa 200 bambini, accompagnati dai loro docenti, questa mattina usciranno dalle loro aule scolastiche per andare a visitare il Presepe degli Angioletti istallato nella scalinata di San Francesco di Caltanissetta. Vivranno una grande festa alla quale hanno collaborato tante persone con l’intento stimolare la curiosità dei bambini facendoli anche divertire.

Un presepe nato da un’idea di Tiziano La Marca immediatamente sposata dal Comitato di Quartiere San Francesco /Stazzone, che in sinergia con il suo presidente Michele Bellomo sta promuovendo l’iniziativa, e dal reggente della Rettoria della Chiesa di San Francesco Padre Pino D’Anna.

Una scelta, quella degli “angeli” a protezione della Sacra Famiglia che svetta in cima alle scale racchiusa in un cuore, che non è casuale. Da sempre, infatti, gli angeli sono simbolo della città non soltanto per lo storico quartiere dal quale poi si è sviluppata Caltanissetta ma anche per il suo Santo Protettore San Michele Arcangelo.

Un presepe realizzato con tanti angioletti “adottati” dai cittadini come a rappresentare la voglia di contribuire alla bellezza e alla cultura del territorio ma anche manifestare la speranza per un futuro dove poter trovare qualità della vita e benessere sotto tutte le sue forme.

E per programmare una visione a lungo raggio e stimolare la crescita sociale ed economica bisogna infondere la fierezza di un’identità e la voglia di riscatto affrancandosi dal passato.

Partendo, innanzi tutto, dai bambini, materia ancora plasmabile e capace di poter immaginare il miglior futuro possibile.

Nella scalinata di San Francesco ad accogliere i duecento bambini e gli insegnanti ci saranno, oltre Tiziano La Marca, Marcello Bellomo e Padre Pino D’Anna anche la Madre Superiore del Istituto Signore della Città Suor Emiliana, che metterà a disposizione la Chiesa e un salone per accogliere bambini e professori; il CIRS di Caltanissetta diretto da Michela Nicosia che curerà il truccabimbi per chi vorrà giocare con “trucco e parrucco” e dolcetti preparati dai loro corsisti, l’Ente di Formazione Professionale C.I.R.P.E. con il suo presidente William Di Noto che fornirà stuzzichini a base di pane cunzatu preparati dai loro corsisti, Giorgia D’Angelo e il suo collaboratore che intratterranno i bambini con giochi di magia e altri giochi e divertimento, l’associazione “Moncada di Caltanissetta”, che accompagnerà i bambini all’interno delle Chiese.

Una grande festa, dunque, dove primeggeranno storia, tradizione e un grande amore per la città di Caltanissetta.