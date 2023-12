Caltanissetta e la sua “magia delle feste”: il programma natalizio fino al 6 gennaio

Il Comune di Caltanissetta ha programmato un calendario eventi per intrattenere chi trascorrerà il periodo natalizio a Caltanissetta.

Musica, spettacoli teatrali, laboratori per bambini, expo dell’artigianato, eccellenze del gusto saranno i protagonisti del periodo più gioioso dell’anno già iniziato l’8 dicembre e che proseguirà fino al 6 gennaio.

Di seguito, nel dettaglio, il calendario degli eventi ancora da svolgersi

Dall’8 Dicembre al 6 Gennaio

Nell’area pedonale nella quale insiste l’attività Equo Cream Aut Café, “Equo Christmas”, un programma di eventi musicali e sociali che coinvolgono i progetti solidali della cooperativa Etnos.

Dall’8 Dicembre al 7 gennaio

9° Mostra dei presepi artigianali della provincia: presso il Centro Espositivo d’Arte Contemporanea (ex rifugio) e atrio Palazzo del Carmine, in un’area espositiva di circa 1000 mq l’Associazione Presepisti nisseni con il patrocinio del Comune di Caltanissetta ha allestito preziosi tesori facenti parte di splendide e importanti collezioni private.

La mostra sarà aperta fino al 7 gennaio 2024, orari di apertura tutti i giorni 9.30/12.30 – 16.00/21.00 festivi compresi. Ingresso gratuito.

Venerdì 15 Dicembre

“Stasera…che sera” l’Associazione culturale musicale Accademia Amici del Canto di Caltanissetta in concerto con i propri giovani artisti. Ore 20.30 Teatro R. Margherita.

Sabato 16 – Domenica 17 Dicembre

Babbo Natale in moto 3° edizione, passeggiata in motocicletta in tema natalizio, organizzata dal Moto Club San Cataldo 22 per le principali vie della città. Ore 14.30 raduno al Monumento ai Caduti di San Cataldo e partenza per Caltanissetta con sosta in Corso Umberto all’interno dell’isola pedonale.

17 Dicembre

L’angolo di Babbo Natale ad aspettare i bambini ci sarà Babbo Natale con gli elfi per al consegna della letterina, l’angolo del fotobook, animatori, giochi, bolle di sapone, personaggi Disney e tante altre sorprese a cura di “Wedding party planner Veruska”. Piazza Grazia n° 12-13 dalle ore 10:00 fino alle ore 21:00.

16 – 17 – 22 – 23 – 24 – 26 Dicembre, 6 Gennaio

Natale al Moncada: il suggestivo scenario natalizio si anima presso il maestoso Palazzo Moncada, dove un caloroso ed elegante set scenografico accende la voglia di festa, le grandi sale barocche del Piano Nobile accolgono la conviviale stanza del caro barbuto e della Signora Natale, intrecciando angoli pittoreschi per accogliere non solo gli elfi e la slitta trainata dalla fedele renna, ma anche musicanti, artisti e attori.

Spazi d’intrattenimento per bambini nei quali scoprire il lato creativo partecipando a laboratori artistici e artigianali per realizzare decorazioni natalizie uniche e personalizzate.

Al Palazzo si potrà incontrare il mitico Babbo Natale in persona, consegnare la letterina e scattare foto indimenticabili per conservare il ricordo di questa festa magica.

Natale al Mondaca è intrattenimento anche per gli adulti, percorsi informativi su come preparare con l’aiuto di event designer ed esperti d’immagine una mise an place perfetta e per elaborare un menu delle feste con degli chef d’autore.

Ricercati allestimenti nell’area expo dove comprare regali unici di manufatti artigianali.

Inoltre più di trenta artisti di strada giunti da tutta Italia realizzeranno opere d’arte dal vivo, con tecnica a gesso oltre i laboratori per apprendere questa nobile arte.

Il Natale continua anche fuori dal Palazzo con il mercatino di Natale con le leccornie tipiche della più bella festa dell’anno, concerti dal vivo e tanto altro. Ore 17.30 Palazzo Moncada – Largo Barile.

“Presepiando insieme” laboratorio per la costruzione di presepi, pezzi movimento e paesaggi. Ore 18.00 Atrio Palazzo del Carmine.

Un viaggio emozionante attraverso i brani della tradizione natalizia nelle sonorità del Concerto di cornamuse. Ore 18.00 Corso Umberto.

Degustazione del cannolo siciliano. Ore 19.00 Centro Espositivo d’Arte Contemporanea (ex rifugio) ex rifugio.

Sabato 16 Dicembre

“Pillole per il cuore, Note per la mente” spettacolo educazionale ideato e diretto da Luigi Scarnato giunto alla XI edizione. Nel corso degli anni ha sensibilizzare tramite l’iniziativa la divulgazione della prevenzione delle malattie cardiovascolare e l’educazione sanitaria in ampie fasce della popolazione. Presentano Luigi Scarnato e Sonia Hamsa. Ore 21.00 Teatro Margherita

Domenica 17 Dicembre

Natale al Moncada. Acrobazie spettacolari nella performance di Sbandieratori e musici in corteo in tutto il centro storico. Ore 18.00.

Martedì 19 Dicembre

Comu si dici? Il siciliano illustrato per i bambini del terzo millennio di Marina Castiglione. Illustrazioni di Roberta Ferruggia.

In molte famiglie siciliane, dalla seconda metà del Novecento, si è scelto di abbandonare il dialetto, come se il suo uso fosse segno di ignoranza, rozzezza, volgarità. Questo abbecedario illustrato cerca di incoraggiare famiglie e scuole a non averne più paura né disprezzo, ripristinando la sua storia millenaria come un gioco per i più piccoli e un momento di ripensamento per i più grandi. Ad accompagnarci nel viaggio la piccola Rosinella, una bambina impertinente e contemporanea aperta alla curiosità delle lingue.

Presentazione di Merita Riccobene, letture di Diletta Costanzo, sarà presente l’autrice. Ore 18.00 in “Natale a Palazzo”.

Mercoledì 20 Dicembre

L’associazione culturale artistica e ricreativa “Reverence” presenta “Il sorriso alla sofferenza”, spettacolo di più discipline che coinvolgerà vari artisti.

La storia di una mamma che ha vissuto parte della sua vita nella malattia e nonostante la sofferenza dimostrava alla propria famiglia il valore della vita attraverso il sorriso. Lo spettacolo si avvale di un corpo di danzatori, composto da piccole bambine aspiranti ballerine, le quali revocheranno l’essenza della famiglia nei momenti di avversità vissute attraverso il sorriso e l’amore di una mamma. Teatro R. Margherita.

Venerdì 22 Dicembre

“Natale in danza” VI edizione: Rassegna coreografica di danza patrocinata anche dal Comitato Regionale CSEN Sicilia è un’occasione per aggregare le scuole di danza della provincia nissena, di conoscenza del ballo e della musica in un contesto di giovani ballerini che mette in evidenza il talento, la grinta, la determinazione e la tecnica in una cornice di armonia ed eleganza. Ore 18.00 PalaCannizzaro.

Venerdì 22 – Sabato 23 Dicembre

Disney Dreams show musicale per celebrare il centenario di Walt Disney attraverso un’esperienza coinvolgente e magica. L’orchestra fiati della banda “San Pio X” eseguirà dal vivo le melodie dei brani più famosi della Disney. Uno spettacolo per grandi e bambini con la collaborazione di circa 100 artisti locali, tra cui attori, cantanti, ballerini, registi e tecnici. Arricchito da proiezioni digitali, effetti speciali e mapping, per trasportare il pubblico in mondi incantati, dando vita a personaggi iconici e scenari mozzafiato. Spettacoli ore 18:00 e 19:30 Teatro R. Margherita.

Domenica 24 Dicembre

Natale al Moncada:

“Il cuore del Natale”, evento solidale ludico-culturale è rivolto ai bambini della città, con lo scopo di realizzare dei doni per il reparto di pediatria dell’Ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. I bambini della città daranno spazio alla loro fantasia attraverso i laboratori creativi dagli elfi di Naponos.

Il truccabimbi con i volontari della Croce Rossa di Caltanissetta, giochi a cura degli Elfi di Naponos, baby dance natalizia, ballon art.

Spettacolo “A Christmas Carol” con gli attori e i ballerini di Naponos.

Al Palazzo arriverà Santa Claus accompagnato da un mezzo dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Caltanissetta, al termine dell’evento si recherà al reparto pediatria dell’Ospedale Sant’Elia. Dalle ore 10.00 Palazzo Moncada.

Inaugurazione Presepe vivente nel quartiere Arabo alle ore 23.00 dopo la Messa benedizione del presepe. Aperto nei giorni 26-28-30 Dicembre e 05 gennaio 2024 dalle 18.30 alle 21.30. Ingresso in Via Angeli. Biglietto ingresso e degustazioni: adulti € 4,00 – bambini € 2,00.

Giovedì 28 Dicembre

L’Associazione Familiari Alzheimer Caltanissetta ODV, in collaborazione con IN ARTE Associazione Culturale, per sensibilizzare la cittadinanza alla malattia del Morbo di Alzheimer, mette in scena la Pièce teatrale “La Foto del Turista” di Giovanna Criscuolo, con Vincenzo Volo e Giovanna Criscuolo. Regia Federico Magnano San Lio.

Seguirà incontro con gli attori e con la partecipazione di: dott. Ferdinando Schiavo, neurologo, autore del libro “Malati per forza” e la dott.ssa Chiara Baradello, biologa nutrizionista. Ore 20.00 Teatro Margherita.

Venerdì 29 Dicembre

Il nostro Sanremo (perché a Natale puoi…): musicisti, grandi e piccoli cantanti della Sol Academy, nelle vesti dei “BIG” che hanno fatto la storia sanremese, con ospiti d’onore, in uno scenario degno della città dei fiori. In apertura “pillole Natalizie” dagli insegnanti Alessandra Alessi, Giuliana Consiglio, Michele Cioffi, Miriana Di Pasquale. Presenta la serata: Adriano Dell’Utri. Ore 20.00 Teatro Margherita.

Sabato 30 Dicembre

Un viaggio emozionante attraverso i brani della tradizione natalizia nelle sonorità del Concerto di cornamuse. Ore 18.00 Corso Umberto.

Mercoledì 3 Gennaio

Il tradizionale Concerto di Capodanno, della GOS – Giovane orchestra del centro Sicilia, alla sua ottava edizione, con il patrocino del Comune di Caltanissetta, per brindare in musica al nuovo anno. Saranno eseguiti i brani del repertorio della tradizione italo viennese dai 40 orchestrali guidati dal M° Capizzi. Ore 19.00 Teatro R. Margherita.

Giovedì 4 Gennaio

Per la rassegna concertistica “Natale tra note 2023” recital di Fabio Maida “La chitarra di Chopin”. Ore 18.00 Palazzo Moncada.

Venerdì 5 Gennaio

Per la rassegna concertistica “Natale tra note 2023”: “Clariverso Duo nel Multiverso di Cerino”, Giordano Muolo (clarinetto), Palma di Gaetano (flauto), musiche di Alessandro Cerino. Ore 18.00 Palazzo Moncada.

Sabato 6 Gennaio

Natale al Moncada: “Festa della Befana”

Una giornata straordinaria dedicato a celebrare l’Epifania con gioia, festa e una spruzzata di magia, dolci e sorprese.

BIG piano show il più grande pianoforte al mondo, della stessa marca, stessa grandezza, stesse ottave, stessa casa di costruzione reso celebre nel film BIG con Tom Hanks. I brani delle sigle tv, dei film, i più famosi jingle dedicati al Natale con la particolarità di essere suonati esclusivamente con i piedi.

Ore 10.00 Palazzo Moncada.

Nel Presepe vivente nel quartiere Arabo arrivano i Magi. Ore 18.00 presso la Parrocchia San Domenico.